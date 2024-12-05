Сбежал из-под конвоя: полиция Алматы объявила в розыск мужчину

Фото: ДП Алматы

В ДП Алматы объявили в розыск осужденного, который совершил побег из машины конвойной службы.

«Приметы разыскиваемого: рост 165-170 см., худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Особые приметы: нос искривленный. Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, полиция просит по телефонам: 8-701-758-67-60; 8-778-158-54-44; 254-40-42 или 102», – детализировали в правоохранительных органах.

Также в полиции добавили, что в данное время проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание подсудимого в краже чужого имущества, совершившего побег из автомобиля конвойной службы.

Одновременно начата служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Виновные лица, допустившие нарушение, будут привлечены к строгой ответственности.