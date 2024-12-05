Сбежал из-под конвоя: полиция Алматы объявила в розыск мужчину

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

Полиция опубликовала ориентировку с фото подозреваемого 28-летнего мужчины, сообщает Kazpravda.kz

Фото: ДП Алматы

В ДП Алматы объявили в розыск осужденного, который совершил побег из машины конвойной службы.

«Приметы разыскиваемого: рост 165-170 см., худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Особые приметы: нос искривленный.  Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, полиция просит по телефонам: 8-701-758-67-60; 8-778-158-54-44; 254-40-42 или 102», – детализировали в правоохранительных органах.  

Также в полиции добавили, что в данное время проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание подсудимого в краже чужого имущества, совершившего побег из автомобиля конвойной службы. 

Одновременно начата служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Виновные лица, допустившие нарушение, будут привлечены к строгой ответственности.

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