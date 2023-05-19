Находившегося в розыске уголовного преступника задержали в ВКО
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Условно-досрочно освобожденный осужденный по месту жительства не прибыл и был объявлен в розыск.
Сотрудники отдела криминальной полиции Усть-Каменогорска задержали 30-летнего разыскиваемого преступника, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Восточно-Казахстанской области.
По данным ДП, задержанный был ранее судим по части 2 уголовной статьи «Убийство» и освобожден условно-досрочно на оставшийся срок.
Как сообщается, осужденный по месту жительства не прибыл и был объявлен в розыск.
В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС, добавили в полиции.