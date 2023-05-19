Находившегося в розыске уголовного преступника задержали в ВКО

Условно-досрочно освобожденный осужденный по месту жительства не прибыл и был объявлен в розыск.

Фото: пресс-служба департамента полиции ВКО

Сотрудники отдела криминальной полиции Усть-Каменогорска задержали 30-летнего разыскиваемого преступника, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

По данным ДП, задержанный был ранее судим по части 2 уголовной статьи «Убийство» и освобожден условно-досрочно на оставшийся срок.

Как сообщается, осужденный по месту жительства не прибыл и был объявлен в розыск.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС, добавили в полиции.