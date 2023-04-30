Сборная Казахстана по парадзюдо стала победителем командного чемпионата Азии

Мужская и женская сборные Казахстана по парадзюдо стали победителями командного чемпионата Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал министра культуры и спорта РК Асхата Оралова.

Фото: t.me/askhat_oralov_online

Решающими для обеих наших команд стали схватки с Узбекистаном.

Так, поделился глава Минкультуры, женская сборная в составе Альфии Тилеккабыл, Даяны Федосовой, Зауре Айтек, Акмарал Науатбек и Динары Кужуловой выиграла в финале со счетом 3:2. Команда Узбекистана стала второй, третьими – спортсменки из Индии.

Мужская сборная Казахстана победила со счетом 4:0. Однако схватки были непростыми. Олжас Оразалыулы, завоевавший бронзовую медаль в одиночных соревнованиях, встретился на татами с чемпионом Олимпиады в Токио Ферузом Саидовым. Наш спортсмен одержал победу в дополнительное время.

В мужских соревнованиях приняли участие 5 сборных. Это Казахстан, Узбекистан, Индия, Монголия и команда IBSA, в состав которой вошли парадзюдоисты из Таиланда, Тайбэя и Индонезии. Честь нашей страны отстаивали Ергали Шамей, Жанбота Аманжол, Ерлан Утепов, Олжас Оразалулы, Абылай Адильбеков и Ерлан Конкиев.

«Я поздравляю наших спортсменов и всех казахстанских болельщиков с этим замечательным результатом. Также отмечу, что казахстанские парадзюдоисты очень достойно выступили в одиночных соревнованиях, завоевав 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Желаю им не менее успешного выступления на Играх в Париже. Мы в свою очередь продолжим активно развивать параспорт и создавать условия для занятия физической культурой для людей с особыми потребностями», – заверил министр.