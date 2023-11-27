Казахстан завоевал 22 медали на чемпионате мира по кикбоксингу

С 17 по 26 ноября в городе Албуфейра в Португалии прошел чемпионат мира по кикбоксингу среди взрослых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК
Сборная Казахстана выступила по четырем разделам кикбоксинга: фулл-контакт, лоу-кик, К1, кик-лайт и завоевала 5 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Всего в первенстве мира приняли участие 573 спортсмена из 70 стран.
Медалисты в фулл-контакте:
Маргулан Айдарулы (75 кг)
Данияр Жарасов (54 кг)
Аслан Асылбеков (57 кг)
Максат Усип (71 кг)
Тимур Ганза (81 кг)
Динмухамед Баймуратов (51 кг)
Батырхан Куандыков (67 кг)
Лоу-кик:
Диас Карманов (57 кг)
Алихан Оздоев (67 кг)
Алина Тулегенова (52 кг)
Бибарыс Сауханбек (60 кг)
Шара Хамзина (65 кг)
К1:
Нурсултан Жумабаев (51 кг)
Арсен Сойыркас (54 кг)
Нурдаулет Калшора (57 кг)
Чингисхан Тлемисов (63,5 кг)
Берик Калыков (71 кг)
Руслан Степанов (81 кг)
Гульбану Саматова (70 кг)
Салават Рахимзанов (91 кг)
Кик-лайт:
Мереке Жунусова (+70 кг)
Фазлиддин Сафаров (+91 кг)