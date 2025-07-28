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По данным авиакомпании «Аэрофлот», сегодня произошел технический сбой информационной системы авиакомпании.

«Представители авиакомпании «Аэрофлот» заверяют, что технический сбой относится к внутренним IT-системам авиакомпании «Аэрофлот», которые регулируют внутренние авиаперевозки по России. Данный технический сбой не влияет на международные рейсы, в том числе в Казахстан. Рейсы в/из Казахстана выполняются в соответствии с действующим расписанием и отмены рейсов не планируется», - говорится в сообщении КГА.

При этом, рейс авиакомпании SU1962/1963 Москва-Астана-Москва отменен по технической причине, пассажиры все оповещены и перевозка будет выполнена следующим рейсом авиакомпании SU1914/1915, все услуги при изменении статуса рейса будут предоставлены в рамках действующего законодательства.

Всем пассажирам авиакомпании рекомендуется заблаговременно отслеживать статус своего рейса. Министерством транспорта проведено оперативное совещание с представителями авиакомпании «Аэрофлот», указано о необходимости предоставления заблаговременной информации и оказания услуг пассажирам. Вопрос находится на особом контроле министерства, добавили в КГА.