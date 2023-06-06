Все спецЦОНы Казахстана приостановили работу

Причину сбоя в работе спецЦОНов назвали в Государственной корпорации «Правительство для граждан», передает корреспондент Kazpravda.kz .

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«В связи техническим сбоем на стороне Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК приостановлено оказание государственных услуг во всех спецЦОНах страны. Специалистами ведутся работы по устранению», – говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Вместе с тем центры обслуживания населения по другим направлениям работают в прежнем режиме.