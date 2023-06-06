Все спецЦОНы Казахстана приостановили работу
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Причину сбоя в работе спецЦОНов назвали в Государственной корпорации «Правительство для граждан», передает корреспондент Kazpravda.kz.
«В связи техническим сбоем на стороне Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК приостановлено оказание государственных услуг во всех спецЦОНах страны. Специалистами ведутся работы по устранению», – говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.
Вместе с тем центры обслуживания населения по другим направлениям работают в прежнем режиме.