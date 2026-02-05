Сброс стоков остановлен

Ситуация
5
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

На Бадаме допущен масштабный замор рыбы, вызвавший серьезную обеспокоенность у экологов и горожан. Вдоль набережной и береговой линии были обнаружены сотни снулых особей, в основном маринки – рыбки семейства карповых, известной своей высокой чувствительнос­тью к чистоте воды.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам очевидцев, рыба продолжала лежать на берегах и спустя сутки после происшествия. Некоторые жители собирали ее мешками, не осознавая возможной опасности.

– Масштабы экологического ЧП огромны, – так прокомментировал случившееся экоактивист Сергей Ефремов.

Участок реки, где произошел замор, привлек птиц и животных, а это, по мнению специалистов, может привес­ти к дальнейшему распространению токсинов по пищевой цепочке.

На место происшествия оперативно прибыли специа­листы профильных служб. Были отобраны пробы воды в нескольких точках. По предварительной информации, причиной экологического инцидента стал прорыв канализационного трубопровода, ведущего из индус­триальной зоны. В результате в Бадам попали сточные воды, оказавшиеся смертельными для водной фауны. Слив стоков на данный момент остановлен.

– Департаментом экологии инициирована внеплановая проверка, – сообщил руководитель ведомства Ермахан Козыбаев. – Предстоит установить, какие именно вещест­ва попали в реку, откуда и кто понесет ответственность.

Примечательно, что подобная ситуация на Бадаме случается не впервые. В 2021 году здесь также фиксировалась массовая гибель маринки. Тогда произошедшее связывали с изменением температуры и ухудшением качества воды. Сегодня экологи вновь поднимают вопрос о системных проблемах: берега завалены бытовым мусором, отходы сбрасываются прямо в воду. И все это происходит после того, как город затратил огромные деньги на очистку речного русла и благоустройство набережной.

Особую тревогу вызывает тот факт, что Бадам впадает в реку Арыс, а затем в Сырдарью. Это означает, что загрязнение может повлиять на состояние водных объектов далеко за пределами города.

В социальных сетях уже распространились видеозаписи с места происшествия, вызвавшие широкий общественный резонанс. На фоне слухов о возможном попадании погибшей рыбы на рынки города представители санитарно-эпидемиологической службы призвали горожан быть бдительными и приобретать рыбную продукцию исключительно при наличии соответствующих документов.

Экологам предстоит определить степень загрязнения реки и сроки восстановления ихтиофауны. Ситуация на Бадаме остается на контроле специалистов и общественности. Инцидент вновь поставил под вопрос надежность защиты водных артерий Шымкента от техногенных угроз и человеческой безответственности.

#экология #река #рыба #замор #Бадам

