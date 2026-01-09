Спасатель и хранитель

Обращаясь к творческому и научному наследию выдающегося писателя и ученого, убеж­даешься, что в лице Каюма Мухамедханова литература и наука Казахстана имели человека поистине энциклопедических знаний, убеж­денного патриота и гуманиста, смело отстаивавшего демократические ценности перед лицом сурового века. Стихотворения и художественные переводы, текстологические исследования и биографические материалы о последователях великого Абая, позволившие объединить их произведения в рамках самостоя­тельной поэтической школы, – все его труды проникнуты гордым духом гражданственности. О многообразии той неутомимой интеллектуальной деятельности, которую Каюм Мухамедханов вел на протяжении всей своей жизни, очень точно высказался один из его лучших учеников, доктор филологических наук, писатель-исследователь Турсын Журтбай: «Каюм Мухамедханов – спасатель и хранитель, текстолог и теоретик литературы, летописец и историк, библиограф и краевед, историограф».

В цельном сочетании всех этих ипостасей, в постоянстве душевных качеств, в стоической верности принципам, усвоенным «на заре туманной юности», и заключается самобытность личности выдающегося писателя, чей творческий и гражданский подвиг сохранил для будущих поколений бесценные сокровища казахского национального искусства.

Каюм Мухамедханов родился 5 января 1916 года в Семипалатинске, в семье Мухамедхана Сейткулова – видного просветителя и общественного деятеля, крупного мецената, оказывавшего поддержку представителям интеллигенции и финансировавшего издание знаменитого журнала «Абай». Располагавшийся в Заречной слободке дом Мухамедхана Сейткулова, где всегда царила атмосфера гостеприимства и радушия, был не просто семейным очагом, а свое­образным центром культуры и искусства, в стенах которого регулярно проходили литературные встречи и философские беседы. Их участниками были крупнейшие писатели и поэты того времени, мыслители и композиторы, раскрывшие молодому Каюму богатый мир духовных ценностей казахского народа.

Юноша видел рядом со своим отцом таких крупных деятелей культуры и литературы, как Миржакып Дулатов, Каюм Жанатаев, Султанмахмут Торайгыров, Абдрахман Баймуратов. Именно в доме Мухамедхана Сейткулова начинающий писатель Мухтар Ауэзов проводил репетиции любительских спектаклей, поставленных артистами драматической труппы «Ес-аймақ». Возвышенное отношение к художественному слову и просветительские устремления лучших представителей казахской нацио­нальной интеллигенции оказали решаю­щее воздействие на формирование мировоззрения, научных и творческих интересов будущего ученого и писателя.

Еще в студенческие годы Каюм Мухамедханов заявил о себе как о талантливом и разностороннем авторе. Он писал стихи, публицис­тические статьи и заметки, которые появлялись в стенных газетах Семипалатинского педагогического института им. Н. К. Крупской, а также на страницах областных изданий «Екпінді» и «Прииртышская правда». О признании незаурядных творческих способностей Каюма Мухамедханова свидетельствует тот факт, что будучи студентом пединститута, он уже стал членом Союза советских писателей, попасть в ряды которого не всегда могли даже те, чей литературный стаж составлял несколько десятилетий.

«Творческое наследие Каюма Мухамедханова – это целая серия стихов, это переведенная им повесть Николая Карамзина «Бедная Лиза». В казахском литературоведении существуют всего три случая перевода русской прозы языком казахской поэзии, – вспоминает дочь писателя, профессор Дина Мухамедхан. – Абай перевел стихами повесть «Вадим» Лермонтова, Шакарим перевел стихами повесть «Дубровский» Пушкина и Каюм перевел стихами повесть «Бедная Лиза» Карамзина. А его перевод с азербайджанского языка музыкальной комедии Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан» с разложением всех слов на ноты и стихов татарского поэта Габдуллы Тукая, пьесы Шарифа Камала «Хаджи Эфенди женится», стихов Шевченко и многое другое? Например, исследование ученого «Абай и Бунин», как и многие другие труды, показывает трудный путь поиска для установления научной истины. На таких статьях нужно учиться и молодым, и зрелым ученым. Все, что он изучил, написал, соз­дал, было выверено с точностью до запятой, отточено и научно достоверно, как отмечали совре­менники».

В 1940-е годы Каюм Мухамедханов исполнял обязанности уполномоченного Союза писателей по Семипалатинской области. На этом посту он уделял особое внимание поддержке талантливой молодежи – начинающих поэтов и прозаиков, а также молодых акынов, постигающих азы импровизаторского искусства. Он помогал им подготовиться к участию в айтысах, давал профессиональные советы, рассказывал о безмерных возможностях отточенного поэтического слова. Наряду с этим Мухамедханов активно сотрудничал и с уже состоявшимися, признанными в народе акынами Нурлыбеком Баймуратовым, Шакиром Абеновым и Танирбергеном Амреновым. Своим живым участием в судьбе товарищей Каюм Мухамедханов внес значительный вклад в активизацию литературной жизни региона и развитие поэтических традиций, заложенных великим Абаем.

Творческое самоопределение Каюма Мухамедханова и его становление как профессионального ученого неразрывно связаны с именем основоположника казахской классической литературы. Лирика Абая, с которой писатель впервые познакомился еще в раннем детстве, всегда поражала его своей философской глубиной, чувственной экспрессией, нравственной силой и природной музыкальностью, восходящей к фольклорному наследию. Симпатия к творчест­ву великого поэта, постепенно оформлявшаяся в устойчивый научный интерес, побудила Мухамедханова заняться сбором этнографических материалов и редких рукописей, документов и книг. Таких энтузиастов, как он, позднее назовут «литературными следопытами» – ревностными хранителями народной памяти, чья кропотливая работа продиктована высоким стремлением донести до потомков запечатленную в слове мудрость веков.

«Более десяти лет Каюм был научным корреспондентом Мухтара Ауэзова, выполнял важные задания по сбору и комментированию многих фактических данных: биографических, исторических, событийных, этнографических, краеведческих материалов, – пишет Дина Мухамедхан в одной из своих статей. – Каюм Мухамедханов проделал титанический труд по сохранению канонических текстов Абая, восстанавливая его оригинальное слово, которое намеренно искажали. Учитель (Мухтар Ауэзов. – Авт.) сделал правильный выбор, поручив казахскую текстологию Каюму, и он сохранил слово Абая, написал научные комментарии ко всем стихотворениям и поэмам Абая, а еще в разное время нашел более тридцати стихотворений и доказал их принадлежность перу поэта... Под руководством Мухтара Ауэзова Каюм открыл и развил новое направление в казахском литературоведении – поэтическую школу учеников Абая. Он установил все их имена, исходя из собранных им фактов, написал полные биографии и восстановил по найденным письменным фрагментам тексты всех произведений, развил понятие «школа в литературе», взаимо­связь культур в творчестве поэтов и многое другое».

В борьбе за истину

Огромное значение для популяризации творческого наследия и философских идей великого поэта имело создание Государственного литературно-мемориального музея Абая. Каюм Мухамедханов был одним из тех, кто стоял у истоков формирования музейных фондов, лично собрав для экспозиции более 500 уникальных материа­лов, отражающих важнейшие этапы биографии Абая. Среди них особое место занимает прижизненная фотография Абая с его сыновьями. Этот бесценный исторический документ попал в музейное собрание благодаря усилиям Каюма Мухамедханова. Фотография, сделанная в 1896 году в Семипалатинске известным фотографом Кузнецовым, на протяжении нескольких лет хранилась у Мухтара Ауэзова, который по просьбе Мухамедханова и передал ее в дар музею, о чем свидетельствует соответствующий акт, подписанный писателем и его научным корреспондентом.

Музей, созданный, по сути дела, с нуля, стал символом возрождения национальной культуры. Известный литературовед, доцент Семипалатинского педагогического института им. Н. К. Крупской Леонид Перелыгин справедливо называл его открытие «самым драгоценным, что было сделано в области абае­ведения». Известно также, что высокую оценку деятельности музея дал выдающийся русский писатель, активный популяризатор казахской литературы Всеволод Иванов, посетивший его летом 1948 года. В статье «Роман о песне», посвященной твор­честву Мухтара Ауэзова, он писал: «Мне кажется, что даже беглый взгляд на музей Абая объяснит многое в судьбе знаменитого поэта-про­светителя казахского народа и в судьбе романа об этом поэте... Когда стоишь перед витринами дома-музея, где лежит множество изданий Абая на родном, казахском, языке и на языках других народов СССР, понимаешь, как преобразились все мы и как, в частности, преобразился казахский народ».

Известный писатель Всеволод Иванов высоко оценивал труды Каюма Мухамедханова

Тяжелым испытанием для писателя стало «черное пятилетие», охватывающее период 1951–1955 годов, которые Каюм Мухамедханов провел в лагере по надуманному обвинению. При аресте оказались утеряны многие рукописи и научные наработки – восстанавливать их ученому приходилось по памяти. В застенках рождается и уже упоминавшийся перевод на казахский язык повести Карамзина «Бедная Лиза» – одного из самых известных произведений русской литературы. Объем поэтического переложения шедевра сентиментальной прозы впечатляет: по подсчетам самого Каюма Мухамедханова, чтобы изложить трагическую историю Лизы и Эраста, ему потребовалось около тысячи стихотворных строк.

«После Карлага он продолжил бороться за Абая, за Шакарима, за Алаш, но и с наступлением оттепели многие опасались произносить некоторые имена, – отмечает Дина Мухамедхан. – Заметим, что репрессированному ученому фактически всю жизнь разрешалось публиковаться только в газетах и журналах. Издательства всегда были заинтересованы в его научных и творческих трудах и включали их в планы изданий. Вернувшись из Карлага, он тщательно подготавливал рукописи, как требовали, в пяти машинописных экземплярах и отправлял, но книги не выходили. Каюм никогда не отчаивался, он был далек от амбиций и тщеславия: «Не публикуют книги, но ведь главное, чтобы народ узнал правду», – радовался он каж­дой публикации в газете или в журнале».

Оттепель позволила Каюму Мухамедханову вернуться к преподаванию в родном пединституте, связь с которым он не порывал до конца своих дней. За долгие годы преподавательской деятельности Мухамедханов проявил себя как высоко­квалифицированный педагог, требовательный и вместе с тем внимательный наставник, воспитавший не одно поколение студентов. Его лекции всегда отличались глубиной содержания, широтой культурного дискурса и искренней увлеченностью предметом, что способствовало формированию у обучающихся устойчивого интереса к литературе и гуманитарным наукам в целом. О научных достижениях Каюма Мухамедханова, развитых его преданными учениками, известный поэт и переводчик Ауэзхан Кодар говорил: «Бывает так, что один человек может заменить собой не только институт, но и целую Академию наук. Уже прос­тое описание свершений Каюма Мухамедханова показывает, что это личность ренессансная и достойная всяческого культивирования».

Активная исследовательская деятельность ученого в период перестройки способствовала полной реабилитации имени и творческого наследия Шакарима. В статье «Из мрака забвения» Каюм Мухамедханов писал: «Среди представителей нашей дореволюционной письменной литературы не было ни одного такого плодотворного, разностороннего поэта и писателя, как Шакарим. Разоблачение угне­тателей-«скотопоклонников», призыв к прогрессу, воспевание человеческой любви и нравственности, роли труда и просвещения пронизывают все его творчество». Ученый подчеркивал интерна­ционалистский характер поэзии Шакарима, который неизменно отстаивал общечеловеческие ценности и видел в идее единства и братства народов прочную основу гармоничного мироустройства. Благодаря усилиям Каюма Мухамедханова в конце 80-х годов появились первые обстоятельные сборники произведений Шакарима, представляющие его как выдающегося поэта и оригинального мыслителя.

Новый этап научной деятельности ученого был связан с подготовкой к празднованию 150-летия со дня рождения Абая. По приглашению Правительства Республики Казахстан Каюм Мухамедханов приступил к работе в качестве старшего научного сотрудника отдела абаеведения Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова. Здесь он продолжал свои фундаментальные исследования, разрабатывая малоизученные стороны творческого наследия великого поэта. Писатель принял самое активное участие в подготовке энциклопедии «Абай», которая синтезировала в себе все достижения научного абаеведения. Кроме того, им подготовлен ставший сегодня библиографической редкостью многотомник «Абайдың ақын шәкіртері», в обобщенном и систематизированном виде представляющий творчество последователей и учеников великого поэта.

Многолетняя и плодотворная творческая, научная и педагогическая деятельность Каюма Мухамедханова была высоко оценена государством и профессиональным сообществом. За значительный вклад в развитие образования, литературы и культуры он был удостоен ряда правительственных наград и почетных званий. Среди них медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также нагрудные знаки «Отличник народного образования СССР», «Отличник просвещения Казахской ССР» и «За отличные успехи в области высшего образования СССР». Также Каюм Мухамедханов неоднократно отмечался почетными грамотами за научные достижения и общественную деятельность.

Высшей формой признания вклада ученого в развитие нацио­нальной культуры стало присуж­дение ему Государственной премии РК 1996 года. Кроме того, Каюм Мухамедханов был отмечен Золотой медалью Международной академии Абая, а также премиями Союза писателей и Союза журналистов Казахстана.

Жизненный и творческий путь Каюма Мухамедханова представляет собой яркий пример самоотверженного служения Родине. Выросший в среде выдающихся представителей казахской интеллигенции, он с ранних лет впитал духовные ценности своего народа и пронес их через всю жизнь, посвятив себя сохранению и изу­чению литературного наследия предков. Для многих поколений казахстанцев его судьба остается вдохновляющим образцом граж­данской стойкости, нравственной ответственности и преданности своему делу.