Сдал опасный раритет

Житель Жанааркинского райо­на области Улытау случайно обнаружил в собственном доме во время ремонта старинное ружье, сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что это гладкоствольное полуавтоматическое ружье Browning Auto-5. Модель была создана знаменитым конструктором Джоном Мозесом Браунингом в 1898 году. К массовому производству приступили в 1903 году.

Найденное оружие эксперты считают ценным музейным экспонатом. Однако его происхождение требует проверки. Сотрудники правоохранительных органов проводят баллистическую экспертизу, уточняют годы выпуска винтовки и проверяют на возможную причастность к каким-либо правонарушениям.

Жанааркинцу, добровольно передавшему раритет в ОВД, полицейские выразили благодарность, отметив его гражданскую ответственность и заботу об общественной безопасности. Стражи порядка напомнили: несмотря на историческую ценность оружия, его нельзя хранить дома.

Граждане, добровольно сдавшие в полицию незаконно хранящееся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях отсутствует состав иного преступления.