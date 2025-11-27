– Ольга Александровна, в пятницу состоится Форум сельских акимов с участием Главы государства. На Ваш взгляд, какие вопросы сегодня назрели в этой системе, какие главные проблемы сегодня мешают сельским акимам работать эффективно?

– Необходимо отметить, что проведение Форума сельских акимов Главой государства Касым-Жомартом Токаевым – это крайне важное мероприятие, акцент которого направлен на дальнейшее развитие сельских территорий как одного из ключевых национальных приоритетов. Это высшая политическая поддержка, мощный профессиональный стимул для самих акимов, стартовая точка для глубоких системных изменений.

Выборы акимов сельских округов, поселков, малых населенных пунктов начали проводиться экспериментально с 2021 года, а с 2023 года стали повсеместной практикой. При этом вновь избранные акимы, проводя дос­таточно ответственную работу с населением непосредственно на местах, сталкиваются с рядом бюрократических препятствий. В этой ситуации даже самый опытный руководитель вынужден тратить силы не на развитие, а на преодо­ление административных барьеров.

В основном на встречах с населением поднимаются острые вопросы ремонта дорог, обеспечения водой, ремонта и строительства социальных объектов, установки, например, детской или спортивной площадок и другие не менее актуальные вопросы. Но в большинстве своем финансирование сельских акима­тов направленно на заработные платы, коммунальные расходы, канцелярию, не в полной мере – на благоустройство села и расчистку дорог, и лишь отдельные социально значимые проекты получают финансирование из бюджетов вышестоящих уровней в виде трансфертов. Соответственно, предвыборная программа акима, озвученная на встречах с населением, может так и остаться нереализованной, что, в свою очередь, подрывает доверие населения к избранному чиновнику.

Все ключевые показатели эффективнос­ти спускаются сверху, без учета местной специфики. Аким вынужден гнаться за выполнением абстрактных цифр вместо решения реальных проб­лем села. И при этом многочис­ленные отчеты, запросы, формы и справки, которые требуют из вышестоящих инстанций, превращают акима в статиста.

Размытость полномочий, например, по земельным вопросам, ЖКХ, по воп­росам пользования и распоряжения коммунальной собственностью и другим, зачас­тую приводит к нерешенным проблемам сельских жителей, которые в свою очередь вынуждены обращаться в вышестоящие органы и даже судебные инстанции. А отсутствие в команде сельского акима юриста приводит к немалым штрафным санкциям, наложенным как на самого акима, так и на его специалистов.

Это лишь часть тех вопросов, которые необходимо решать в самые кратчайшие сроки, если мы не хотим, чтобы команда сильных управленцев превратилась в команду так называемых случайных людей.

– Как изменить отношения между районом и сельским округом, чтобы сельский аким стал реально самостоя­тельным?

– Работу акима района и подведомственных ему сельских округов я знаю не понаслышке. На мой взгляд, для того чтобы изменить отношения между районом и сельскими округами и сделать сельских акимов реально самостоятельными, необходим системный пересмотр их взаимо­действия. К примеру, можно делегировать с уровня акима района на уровень акима сельского округа следующие направления: регулирование земельных отношений, содействие организации крестьянских и фермерских хозяйств, решение немаловажных вопросов в обеспечении водоснабжения населенных пунктов, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, в утверждении и регулировании размеров ставок налогов и плат, определенных законодательством.

Комплексное развитие всех подведомственных территорий должно стать основным критерием эффективности работы районного акима. А для этого необходимо расширить стабильные источники доходов в части налоговых поступлений за сельскими округами, внедрить прозрачную систему целевых трансфертов из района в село на основе четких критериев, а не по остаточному принципу. Нужно делегировать реальные ресурсы, заменить мелочный контроль ответственностью за стратегичес­кий результат и построить отношения на принципах взаим­ных обязательств и доверия. Важно то, что данная страновая реформа позволит стать продолжением обозначенных Главой государства инициатив.

– Какие законодательные поправки, на Ваш взгляд, критически необходимы для усиления местного самоуп­равления?

– Здесь нужно в первую очередь понимать следующее. Выборность акимов в корне должна изменить всю систему управления в стране, формируя активное, ответственное общество. И именно это общество в дальнейшем будет готово сформировать сильного эффективного управленца, способного уверенно отстаивать интересы сельских территорий.

В связи с этим поправками в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении» должно быть внесено четкое разграничение полномочий с закреп­лением бюджетно-финансовых, имущественно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций, при которых сельский аким станет реально самостоятельным руководителем.

Поправками в Закон «О государственной службе РК» должны закрепиться кадровый суверенитет и права вносить решающие предложения по кандидатурам руководителей подведомственных учреждений.

В Законе «О жилищных отношениях» должны быть пропи­саны четкие разграничения ответственности за объекты инженерной и социальной инфраструктуры, права сельского акима самостоятельно выбирать подрядчиков на содержание и ремонт данной инфраструктуры.

В законодательстве, касающемся предпринимательской деятельности, необходимо предоставить сельским акиматам право самостоятельно регулировать правоприменительные отношения для вновь создавае­мых малых предприятий в приоритетных для села сферах, в частности, возможность использования на уровне сельского округа реальных инструментов для экономического стимулирования деятельности местных предпринимателей. Соответственно, данные поправки должны найти свое отражение и в Налоговом, и Бюджетном кодексах.

В свою очередь Социальный кодекс РК с учетом локальной специфики должен точечно и эффективно позволить направлять и перераспределять соответствующие расходы на конкретные нужды, именно тем, кто действительно в этом нуждается.

– И ключевой вопрос: готово ли государство к реальному перерас­пределению власти?

– Я считаю, что данный воп­рос необходимо рассматривать с точки зрения политических, управленческих и социальных реформ, проводимых нашим Президентом. Нужно отметить, что накопился мощный комплекс причин, которые обязывают власти пойти на реальные изменения. Логика требует дать все возможные рычаги для работы сельских акимов. Сегодня есть понимание того, что появление управленцев новой формации – это уже существующая политическая реальность, требующая смены парадигмы управления, подкреп­ленного целым пакетом законодательных изменений.