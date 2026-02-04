Сделать шаг к хорошим привычкам Проекты 4 февраля 2026 г. 7:10 8 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В Петропавловске состоялась экологическая ярмарка – «Дармарка». Фото: пресс-служба партии Amanat В рамках социального проекта StopMusor студенты и активные горожане реализовали идею осознанного потребления. Поддержали «Дармарку» Ассоциация экологических организаций Казахстана, Северо-Казахстанский университет и партия «Amanat». Формат был прост и понятен: вещи, которые одному уже не нужны, другому могут еще послужить. Участники приносили книги, одежду, пластиковые бутылки – все то, что можно использовать повторно. – Цель проекта StopMusor – формирование устойчивых экологических привычек и культуры осознанного потребления. Через такие форматы, как «Дармарка», мы показываем, что улучшать экологическую ситуацию может каждый, – отметил исполнительный секретарь филиала «Болашақ» партии «Amanat» Александр Зель. За свою активность участники экологической ярмарки получали символические призы. «Дармарка» напомнила, что большие изменения начинаются с простых шагов. #проект #СКО #экоярмарка #Дармарка