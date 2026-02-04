В рамках социального проекта StopMusor студенты и активные горожане реализовали идею осознанного потребления. Поддержали «Дармарку» Ассоциация экологических организаций Казахстана, Северо-Казахстанский университет и партия «Amanat». Формат был прост и понятен: вещи, которые одному уже не нужны, другому могут еще послужить. Участники приносили книги, одежду, пластиковые бутылки – все то, что можно использовать повторно.

– Цель проекта StopMusor – формирование устойчивых экологических привычек и культуры осознанного потребления. Через такие форматы, как «Дармарка», мы показываем, что улучшать экологическую ситуацию может каждый, – отметил исполнительный секретарь филиала «Болашақ» партии «Amanat» Александр Зель.

За свою активность участники экологической ярмарки получали символические призы. «Дармарка» напомнила, что большие изменения начинаются с простых шагов.