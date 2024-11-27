Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин проведут переговоры, а также примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стратегическое значение

В многовекторной внешней политике Казахстана сотрудничество с Россией объективно занимает большое место: на это влияет и фактор общей истории, и более 7 тыс. км общей границы, и единое экономичес­кое пространство. Партнерство, выстроенное за последние три с лишним десятилетия, имеет стратегическое значение для обеих стран.

Дипломатические отношения между Республикой Казах­стан и Российской Федерацией были установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество между нашими государствами регулируются обширной договорно-правовой базой, в числе основных ее документов – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, Декларация о вечной дружбе и союзничестве, Договор о добрососедстве и союзничестве. Наши страны успешно взаимодействуют в рамках многосторонних структур, в том числе ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

– Выстраивание отношений с Россией в духе союзничества и добрососедства остается для Казахстана стратегическим приоритетом, – считает эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик. – Высокая частота встреч на высшем и высоком уровнях подтверждает готовность Астаны и Москвы и в дальнейшем развивать потенциал двустороннего сотрудничества.

Сегодня сложно найти направление, которое бы не было включено в обширную повестку казахско-российских отношений. Последовательное развитие сотрудничества наблюдается во всех сферах. При этом особое значение, конечно же, имеет торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, которое стабильно показывает хорошую динамику.

Так, в прошлом году Российская Федерация стала вторым по величине инвестором в экономику Казахстана с объемом вложений свыше 2,8 млрд долларов – яркий пример успешного взаимодействия, основанного на доверии, общих интересах и стратегическом подходе к развитию. В первом квартале 2024-го российские компании инвестировали 1,7 млрд, что вполовину выше показателя за аналогичный период 2023-го.

Чаще всего российские инвесторы вкладывают в такие отрасли, как АПК, металлургия, возобновляемые источники энергии, производство строительных материалов, транспорт и логистика. Но сегодня сфера экономических интересов расширяется, и Казахстан привлекает все больше инвесторов по таким направлениям, как редкоземельные металлы, «зеленая» энергетика, углехимия и глубокая переработка зерна.

Взаимная торговля также растет: по итогам первых девяти месяцев 2024 года объемы товаро­оборота между Казахстаном и Россией составили 19,48 млрд долларов, из которых 6,7 млрд пришлось на экспорт казах­станской продукции.

– Традиционно Россия остается в топ-3 ведущих торговых партнеров Казахстана. По итогам 2023 года доля РФ составила 18,5% от совокупного объема товаро­оборота Казахстана, что уступает лишь доле Китая (22,5%). Фактически в прошлом году КНР обогнала Россию впервые за 10 лет, – комментирует эксперт. – При этом стоит отметить, что в общем объеме внешнеторгового оборота Казах­стана со странами ЕАЭС в 2023 году на Россию пришлось 91,1%.

Как отметила Лидия Пархомчик, в настоящее время стороны продолжают закладывать фундамент для совместной реализации энергетических проектов, тем самым способствуя интеграции национальных энергосистем. Казахстан сотрудничает с Россией в вопросе экспорта углеводородов.

– По итогам 2023 года в Казах­стане было добыто 90 миллионов тонн нефти, из которых 70,5 миллиона было экспортировано на внешние рынки. При этом по трубопроводным маршрутам через РФ прошло в общей сложности 67,3 миллиона тонн нефти. Фактически доля поставок по таким маршрутам ежегодно стабильно превышает 90% от общего объема экспорта Казахстана, – говорит эксперт. – Стороны также заинтересованы в расширении газового сотрудничества. В 2024-м российский «Газпром» и казахстанская QazaqQaz подписали долгосрочные договоры по транспортировке газа через Казахстан по магистрали Средняя Азия – Центр в направлении Узбекистана и Кыргызстана до 2040 года. Астана и Москва также прорабатывают возможность долгосрочного контракта на поставку российского сырья для газификации северо-восточных областей.

В региональном разрезе

Драйвером развития казахско-российских отношений, конечно же, являются стремительно расширяющиеся многогранные межрегиональные связи. Из 89 субъектов Российской Федерации 76 поддерживают торгово-экономическую кооперацию с казахстанскими партнерами. Наиболее активно ее наращи­вают 12 регионов, непосредственно граничащих с Казахстаном.

К примеру, российские компании участвовали в создании нефтегазохимического кластера на западе Казахстана. Газификация северо-восточных регио­нов Казахстана проведена с использованием российского газа. В Жамбылской области компанией «Еврохим» реализуется проект по изготовлению минеральных удобрений. В городе Сарани Карагандинской области открыт завод по производству автомобильных шин с участием компании «Татнефть», в Костанайской области налажен выпуск компонентов для грузовых автомобилей при содействии компании KamLitKZ.

Эти проекты демонстрируют успешное применение передовых технологий и локализацию производства. Поэтому дальнейшему укреплению прямых связей между предприятиями российских и казахстанских регионов придается большое значение. Ведь на долю приграничной торговли приходится порядка 70% двустороннего товарооборота.

– В данном контексте важно и в дальнейшем формировать условия для расширения межрегиональных связей. Для выполнения поставленной задачи принципиальное значение имеет­ модернизация транспорт­ной инфраструктуры, – считает Лидия Пархомчик. – Так, по итогам 2023 года наблю­дается рост экспорта грузов в направлении России, в том числе железнодорожным транс­портом. Погрузка в РФ выросла до 34,6 миллиона тонн. Москва и Астана намерены также развивать логистическое сообщение в рамках транспортной инициативы МТК «Север – Юг». В прошлом году на восточном маршруте через Казахстан по этому кольцу было транспортировано порядка 1,6 миллиона тонн грузов. Партнеры ожи­дают, что мощность ветки будет повышена до 10 миллионов тонн в год к 2027 году.

Эти и другие перспективы парт­нерства представители деловых кругов двух стран обсуж­дают на ежегодных форумах межрегионального сотрудничест­ва Казахстана и России. В 2023 году местом встречи, посвященной взаимодействию в агропромышленном комплексе, стал Костанай. Там было подпи­сано пять межрегиональных документов о сотрудничестве, а также коммерческие соглашения по производству грузо­подъемного оборудования и продукции пищевой промыш­леннос­ти на общую сумму порядка 38 млрд тенге.

Двадцатый, юбилейный Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Уфе 26–27 нояб­ря. По информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в столице Башкортос­тана гостей ждет насыщенная деловая и культурная программа. Для обсуждения предложены такие темы: реализация потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширение межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран. Также в программе – экспозиция крупногабаритной машиностроительной техники регионов России и Казахстана, выставка достижений народного хозяйства.

К слову, Уфа и Астана уже семь лет являются городами-побратимами. Торгово-экономическая, научно-техничес­кая, инвестиционная сферы, здраво­охранение, культура, образование, туризм и спорт стали главными направлениями сотрудничества.

Казахстан занимает третье мес­то во внешнеторговом обороте Башкортостана, который произ­водит на территории нашей страны медицинское оборудование, пружины, утеплители. Более десяти лет успешно работают представительства наших компаний в сфере нефте­газодобычи, производства нефтяного и пакерного оборудования.

Как отметил на официальном ресурсе глава Республики Башкортос­тан Радий Хабиров, сегодня страна делает ставку на молодых лидеров, и форум «Молодежное предпринимательство в России и Казахстане: обмен опытом и перспективы партнерства» объединит 300 участников для обсуждения совместных инициатив и обмена опытом.