Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин проведут переговоры, а также примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ
Стратегическое значение
В многовекторной внешней политике Казахстана сотрудничество с Россией объективно занимает большое место: на это влияет и фактор общей истории, и более 7 тыс. км общей границы, и единое экономическое пространство. Партнерство, выстроенное за последние три с лишним десятилетия, имеет стратегическое значение для обеих стран.
Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией были установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество между нашими государствами регулируются обширной договорно-правовой базой, в числе основных ее документов – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, Декларация о вечной дружбе и союзничестве, Договор о добрососедстве и союзничестве. Наши страны успешно взаимодействуют в рамках многосторонних структур, в том числе ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.
– Выстраивание отношений с Россией в духе союзничества и добрососедства остается для Казахстана стратегическим приоритетом, – считает эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик. – Высокая частота встреч на высшем и высоком уровнях подтверждает готовность Астаны и Москвы и в дальнейшем развивать потенциал двустороннего сотрудничества.
Сегодня сложно найти направление, которое бы не было включено в обширную повестку казахско-российских отношений. Последовательное развитие сотрудничества наблюдается во всех сферах. При этом особое значение, конечно же, имеет торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, которое стабильно показывает хорошую динамику.
Так, в прошлом году Российская Федерация стала вторым по величине инвестором в экономику Казахстана с объемом вложений свыше 2,8 млрд долларов – яркий пример успешного взаимодействия, основанного на доверии, общих интересах и стратегическом подходе к развитию. В первом квартале 2024-го российские компании инвестировали 1,7 млрд, что вполовину выше показателя за аналогичный период 2023-го.
Чаще всего российские инвесторы вкладывают в такие отрасли, как АПК, металлургия, возобновляемые источники энергии, производство строительных материалов, транспорт и логистика. Но сегодня сфера экономических интересов расширяется, и Казахстан привлекает все больше инвесторов по таким направлениям, как редкоземельные металлы, «зеленая» энергетика, углехимия и глубокая переработка зерна.
Взаимная торговля также растет: по итогам первых девяти месяцев 2024 года объемы товарооборота между Казахстаном и Россией составили 19,48 млрд долларов, из которых 6,7 млрд пришлось на экспорт казахстанской продукции.
– Традиционно Россия остается в топ-3 ведущих торговых партнеров Казахстана. По итогам 2023 года доля РФ составила 18,5% от совокупного объема товарооборота Казахстана, что уступает лишь доле Китая (22,5%). Фактически в прошлом году КНР обогнала Россию впервые за 10 лет, – комментирует эксперт. – При этом стоит отметить, что в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС в 2023 году на Россию пришлось 91,1%.
Как отметила Лидия Пархомчик, в настоящее время стороны продолжают закладывать фундамент для совместной реализации энергетических проектов, тем самым способствуя интеграции национальных энергосистем. Казахстан сотрудничает с Россией в вопросе экспорта углеводородов.
– По итогам 2023 года в Казахстане было добыто 90 миллионов тонн нефти, из которых 70,5 миллиона было экспортировано на внешние рынки. При этом по трубопроводным маршрутам через РФ прошло в общей сложности 67,3 миллиона тонн нефти. Фактически доля поставок по таким маршрутам ежегодно стабильно превышает 90% от общего объема экспорта Казахстана, – говорит эксперт. – Стороны также заинтересованы в расширении газового сотрудничества. В 2024-м российский «Газпром» и казахстанская QazaqQaz подписали долгосрочные договоры по транспортировке газа через Казахстан по магистрали Средняя Азия – Центр в направлении Узбекистана и Кыргызстана до 2040 года. Астана и Москва также прорабатывают возможность долгосрочного контракта на поставку российского сырья для газификации северо-восточных областей.
В региональном разрезе
Драйвером развития казахско-российских отношений, конечно же, являются стремительно расширяющиеся многогранные межрегиональные связи. Из 89 субъектов Российской Федерации 76 поддерживают торгово-экономическую кооперацию с казахстанскими партнерами. Наиболее активно ее наращивают 12 регионов, непосредственно граничащих с Казахстаном.
К примеру, российские компании участвовали в создании нефтегазохимического кластера на западе Казахстана. Газификация северо-восточных регионов Казахстана проведена с использованием российского газа. В Жамбылской области компанией «Еврохим» реализуется проект по изготовлению минеральных удобрений. В городе Сарани Карагандинской области открыт завод по производству автомобильных шин с участием компании «Татнефть», в Костанайской области налажен выпуск компонентов для грузовых автомобилей при содействии компании KamLitKZ.
Эти проекты демонстрируют успешное применение передовых технологий и локализацию производства. Поэтому дальнейшему укреплению прямых связей между предприятиями российских и казахстанских регионов придается большое значение. Ведь на долю приграничной торговли приходится порядка 70% двустороннего товарооборота.
– В данном контексте важно и в дальнейшем формировать условия для расширения межрегиональных связей. Для выполнения поставленной задачи принципиальное значение имеет модернизация транспортной инфраструктуры, – считает Лидия Пархомчик. – Так, по итогам 2023 года наблюдается рост экспорта грузов в направлении России, в том числе железнодорожным транспортом. Погрузка в РФ выросла до 34,6 миллиона тонн. Москва и Астана намерены также развивать логистическое сообщение в рамках транспортной инициативы МТК «Север – Юг». В прошлом году на восточном маршруте через Казахстан по этому кольцу было транспортировано порядка 1,6 миллиона тонн грузов. Партнеры ожидают, что мощность ветки будет повышена до 10 миллионов тонн в год к 2027 году.
Эти и другие перспективы партнерства представители деловых кругов двух стран обсуждают на ежегодных форумах межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В 2023 году местом встречи, посвященной взаимодействию в агропромышленном комплексе, стал Костанай. Там было подписано пять межрегиональных документов о сотрудничестве, а также коммерческие соглашения по производству грузоподъемного оборудования и продукции пищевой промышленности на общую сумму порядка 38 млрд тенге.
Двадцатый, юбилейный Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Уфе 26–27 ноября. По информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в столице Башкортостана гостей ждет насыщенная деловая и культурная программа. Для обсуждения предложены такие темы: реализация потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширение межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран. Также в программе – экспозиция крупногабаритной машиностроительной техники регионов России и Казахстана, выставка достижений народного хозяйства.
К слову, Уфа и Астана уже семь лет являются городами-побратимами. Торгово-экономическая, научно-техническая, инвестиционная сферы, здравоохранение, культура, образование, туризм и спорт стали главными направлениями сотрудничества.
Казахстан занимает третье место во внешнеторговом обороте Башкортостана, который производит на территории нашей страны медицинское оборудование, пружины, утеплители. Более десяти лет успешно работают представительства наших компаний в сфере нефтегазодобычи, производства нефтяного и пакерного оборудования.
Как отметил на официальном ресурсе глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, сегодня страна делает ставку на молодых лидеров, и форум «Молодежное предпринимательство в России и Казахстане: обмен опытом и перспективы партнерства» объединит 300 участников для обсуждения совместных инициатив и обмена опытом.