Сегодня отмечается Всемирный день туризма

Всемирный день туризма— важное событие для миллионов людей, ведь этот праздник посвящен не только организациям, связанным с туризмом, но и путешественникам по всему миру, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2024 году Всемирному дню туризма исполнилось 45 лет. Праздник был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации — UNWTO в 1979 году, в испанском городе Торремолинос.

Дата выбрана неслучайно — именно 27 сентября девятью годами ранее был принят Устав Всемирной туристской организации, который действует и сейчас.

Каждый год в этот день Казахстан, как и весь мир отмечает этот праздник, посвященный развитию и привлечению туристического потока в страну. Этот день стал символом для всего казахстанского туристического сообщества, объединяющего не только профессиональных экспертов индустрии, но и любителей активного отдыха и путешествий.

Казахстан обладает значительным потенциалом для развития практически всех видов туризма: от экологического до делового. Этому способствует богатая история, оставившая на территории страны множество археологических и исторических памятников.

Праздник символизирует значимость туризма в качестве механизма для экономического развития, создания рабочих мест и обмена культурными ценностями. В этот день в Казахстане проходит множество мероприятий, например, выставки, фестивали и семинары, демонстрирующие культурное и природное разнообразие страны.

Казахстан принял 597 тыс. иностранных туристов в сентябре 2024 года.

Основными факторами увеличения туристского потока стали проведение V Всемирных игр кочевников и концерт известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена. Эти мероприятия привлекли внимание гостей из 89 стран, что способствовало значительному росту числа иностранных посетителей.