Сегодня президент выступит с посланием народу Казахстана

Президент
288
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Прямая трансляция выступления главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба президента сообщила о том, что сегодня Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана, передает Kazpravda.kz

В 2022 году начался процесс перезагрузки политической системы страны. Касым-Жомарт Токаев выступал с посланиями дважды – в марте и сентябре. Первое послание было воплощено в конституционной реформе, одобренной всенародным референдумом, а второе дало старт новому электоральному циклу, который завершился в марте прошлого года.

В результате проведённых реформ была получена более сбалансированная политическая система, введено однократное президентство как символ демонополизации власти, были модернизированы прежние и созданы новые политико-правовые институты. Во время электоральной кампании возникли новые партии по либерализованному законодательству, а маслихаты и Мажилис были избраны по новой, смешанной модели. Появились новые области, разукрупнен ряд районов, была введена неплохо себя показавшая модель системного диалога акимов и министров с населением. Был усилен институт омбудсмена и создан новый институт уполномоченного по защите прав социально уязвимых слоев.

Важным направлением стал обозначенный в сентябрьском (2022) послании и закрепленный в выступлении на Туркестанском курултае курс на создание и внедрение новой этики, основанной на ценностях образования и трудолюбия.

Также нельзя не отметить работу по демонополизации экономической власти в стране. Проблема эта решалась скорее политическими и силовыми мерами (см. работу комиссии по демонополизации экономики), а теперь выходит на новый уровень с принятием закона о возврате незаконно выведенных активов.

#Токаев #выступление #послание

Популярное

Все
Сборная Казахстана по хоккею сыграла с командой Словакии
Сегодня президент выступит с посланием народу Казахстана
Следы древнеримского военного лагеря нашли в Альпах
13 медалей завоевали казахстанские боксеры на Кубке Евразии
МВД начало кампанию по наркопрофилактике
Жания Бекмухамбетова завоевала две медали на турнире в Словении
Генштаб ВС Ирана назвал причины падения вертолета Раиси
Креативная школа имени Бибигуль Тулегеновой открылась в Астане
В четырех городах изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов
Хоккейный клуб «Арлан» стал трехкратным обладателем Кубка Казахстана
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны
Создание новых квазигоскомпаний временно запретят в Казахстане
28 августа жители Земли увидят парад из шести планет
Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище наполнили на 100%
Жумангарин выехал на поля Акмолинской области
Макрон высказался об аресте Дурова
Большое путешествие на маленьких авто
В Казахстане обсуждают порог репродуктивного возраста женщин
Бектенов и генсек ОПЕК обсудили сотрудничество в нефтяной сфере
Ребенок выпал из автомобиля на повороте в Актау
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Самолет SCAT повредила молния
Новый механизм господдержки бизнеса запустят в Казахстане
Кыргызстан вводит временное госрегулирование цен на уголь
Экс-сотрудницу банка экстрадировали из России в РК
Потерявшихся рыбаков спасли и наказали в Акмолинской области
Турецкий телеканал рассказал о достопримечательностях Казахстана
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Появится парк на «Колесных рядах»
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника

Читайте также

Глава государства направил поздравительную телеграмму прези…
Токаев поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана
Токаев поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Незави…
Итоги Олимпиады: глава отраслевого министерства отправлен в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]