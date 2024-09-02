Сегодня президент выступит с посланием народу Казахстана

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба президента сообщила о том, что сегодня Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана, передает Kazpravda.kz

В 2022 году начался процесс перезагрузки политической системы страны. Касым-Жомарт Токаев выступал с посланиями дважды – в марте и сентябре. Первое послание было воплощено в конституционной реформе, одобренной всенародным референдумом, а второе дало старт новому электоральному циклу, который завершился в марте прошлого года.

В результате проведённых реформ была получена более сбалансированная политическая система, введено однократное президентство как символ демонополизации власти, были модернизированы прежние и созданы новые политико-правовые институты. Во время электоральной кампании возникли новые партии по либерализованному законодательству, а маслихаты и Мажилис были избраны по новой, смешанной модели. Появились новые области, разукрупнен ряд районов, была введена неплохо себя показавшая модель системного диалога акимов и министров с населением. Был усилен институт омбудсмена и создан новый институт уполномоченного по защите прав социально уязвимых слоев.

Важным направлением стал обозначенный в сентябрьском (2022) послании и закрепленный в выступлении на Туркестанском курултае курс на создание и внедрение новой этики, основанной на ценностях образования и трудолюбия.

Также нельзя не отметить работу по демонополизации экономической власти в стране. Проблема эта решалась скорее политическими и силовыми мерами (см. работу комиссии по демонополизации экономики), а теперь выходит на новый уровень с принятием закона о возврате незаконно выведенных активов.