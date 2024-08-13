Сельхозярмарки стартуют в регионах Казахстана

Сельское хозяйство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Первая состоится 16-17 августа в Кызылорде, следом – в Туркестанской, Жамбылской и Павлодарской областях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За прошедшую неделю средний индекс цен на социальные продукты питания снизился на 0,1%, обнулив годовой показатель роста. Такие данные были озвучены на совещании по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Несмотря на влияние рыночных факторов, удалось удержать рост цен на СЗПТ на нулевом уровне. Удерживать рост цен на СЗПТ в нулевом коридоре позволяют сезонность и еженедельные правительственные совещания с регионами, на которых детально разбираются причины даже минимального роста цен на каждый из 19 видов продуктов питания с принятием оперативных и системных мер.

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова сообщила, что началось сезонное снижение цен на овощи. За прошедшую неделю цены на морковь снизились на 1,1%, на картофель — на 0,6%. Продолжается снижение цен на куриные яйца (-0,5%), рис (-0,2%), сахар (-0,3%), кефир (-0,4%), гречневую крупу (-0,2%), хлеб и муку первого сорта (по-0,1%), говядину (-0,1%). В то же время после длительного снижения цен на подсолнечное масло отмечен рост на 0,5%, соль (0,2%), масло сливочное (0,3%).

В связи с предстоящим введением полного запрета на импорт пшеницы в Казахстан, вице-премьер поручил Продкорпорации принять меры по выравниванию ценового баланса для мукомолов между казахстанской и российской пшеницей. Кроме того, учитывая жалобы фермеров на приостановление импорта пшеницы со стороны Китая, Серик Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства проработать возможность проведения переговоров с КНР по данному вопросу.

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы сообщил, что все регионы законтрактовали осенний урожай овощей в достаточном объеме для межсезонья. Общий объем контрактации овощей по всем регионам составляет от 108% до 186% от объема потребности на осеннее межсезонье. Теперь для закупа урожая овощей и других социальных продуктов питания в стабфонды на глубокую зиму – весеннее межсезонье, в регионах стартуют ярмарки. Первая состоится 16-17 августа в Кызылорде, следом – в Туркестанской, Жамбылской и Павлодарской областях.

#цены #продукты #регионы #сельхозярмарки

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