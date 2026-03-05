Переселенцам окажут меры поддержки через действующие государственные, отраслевые и региональные программы: содейст­вие в приобретении жилья, открытии бизнеса, покупке скота. К примеру, в качестве первоначального взноса по государственным жилищным программам будет предоставляться жилищный сертификат. 90% первоначального взноса компенсируется акиматом области при условии, что его размер не превышает 1,5 млн тенге.

В сфере занятости реализуются программы «Молодежная практика», «Общественные работы», «Серебряный возраст», при которых часть заработной платы субсидируется государством. Предусмотрены и гранты на новые бизнес-идеи, развитие местного производства через проект «Один аул – один продукт», а также подготовка востребованных специалистов за счет образовательных грантов акима области.

Важную роль играют программы «Ауыл аманаты», «Іскер аймақ», а также запускаемый в текущем году проект «Игілік». Льготные кредиты будут предоставляться под 6% сроком на 7–10 лет с приоритетом для развития животноводства.