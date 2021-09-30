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Сельским школам подарили по 2 миллиона тенге

В преддверии Дня учителя Фонд Нурсултана Назарбаева поздравил сельские школы, показавшие высокие результаты в проектах инициативы Елбасы «Ел Үміті», сообщает Kazpravda.kz.

Первый денежный сертификат на 2 миллиона тг. вручили школе-лицею №249 имени Ержигита Бозгулова, расположенной в Казалинском районе Кызылординской области. Учащиеся этой школы показали лучшие результаты в Национальной интеллектуальной олимпиаде для сельских школьников «Мың бала».

Среди более 4 тысяч школ, принявших участие в проекте, учебное заведение лидирует по количеству финалистов: 66 финалистов и 21 победитель.





Олимпиада «Мың бала» проводится вот уже второй год. За это время в проекте успели принять участие более 450 тысяч сельских школьников. По результатам олимпиады 2000 учащихся, победители 5-6 классов сельских школ получили возможность обучаться в ведущих школах страны, в таких как Республиканская физико-математическая школа, лицеи «Білім-Инновация», специализированные школы «Дарын», а также пройти предметную подготовку в онлайн-школе Академии Елбасы «Birge oqý».

Второй денежный сертификат получила Смирновская средняя школа №1 Аккаинского района Северо-Казахстанской области. В рамках реализации проекта «Медаль Елбасы» был проведен анализ наиболее активных сельских школ, среди которых в Смирновской средней школе №1 было выявлено наибольшее количество обладателей медалей Елбасы. Целых 12 учащихся данной школы завершили программу по 7 направлениям и стали обладателями бронзовых медалей.

Всего по Северо-Казахстанской области бронзовые медали завоевали 292 участника программы. В настоящее время в программе проекта «Медаль Елбасы» по региону участвуют 404 молодых человека.





В целом за два года проект «Медаль Елбасы» охватил более 20 тысяч участников по всей стране, которые саморазвиваются в 7 направлениях: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, экспедиции и походы, трудовая практика. В этом году 605 обладателей медалей Елбасы получили гранты и поступили в ведущие вузы страны. Более 30% из них – выпускники сельских школ (в случае равенства баллов ЕНТ, участники проекта имеют преимущество в получении образовательных грантов).

В свою очередь, организаторы проектов инициативы «Ел Үміті» Фонд Нурсултана Назарбаева и Академия Елбасы поздравляют всех педагогов страны с профессиональным праздником и желают успехов в воспитании будущего поколения.

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