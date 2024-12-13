Сельский меценат построил комфортабельные дома односельчанам

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В преддверии Дня Независимости фермер Темирлан Шайнусипов устроил праздник новоселья в родном селе Актерек Жамбылского района. На его средства возведены пять просторных четырехкомнатных домов. Обладателями ключей от квартир стали многодетные семьи Медета Кыпшакбаева, Ерлана Бадамбекова, Каната Абдибаева, а также пенсионеры Муратхан Рахметкожаев и Мухтар Токсеитов, долгие годы трудившиеся в местном крестьянском хозяйстве.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Дома построены по единому архитектурному проекту. В ходе церемонии счастливые новоселы выразили огромную благодарность спонсору за столь роскошный подарок. ­Поздравив виновников торжества со знаменательным в их жизни событием, аким Жамбылского района Нурлан Ертас подчеркнул, что меценат ­Темирлан Шайнусипов, проявляя заботу и внимание к нуждам земляков, показывает пример истинного патриотизма.

– Такие замечательные инициативы, направленные на решение социальных проблем, вносят весомый вклад в развитие не только нашего региона, но и всей страны, – подчеркнул районный аким. – Любовь к родной земле и милосердие Темирлана-аға – яркий пример для всех нас.

К слову, это далеко не первая благотворительная акция, иниции­рованная главой крес­тьянского хозяйства «Актерек». Еще в 2006 году, вырастив рекорд­ный урожай и получив прибыль, фермер решил осущест­вить свою заветную мечту – построить односельчанам благоустроенное жилье. С тех пор аул превратился в большую строительную площадку: здесь отремонтированы дороги и мост, проложен центральный водопровод, местные жители отпраздновали уже 160 новоселий!

В отдаленном ауле проживают около 4 тыс. человек. Темирлану Шайнусипову удалось не только обновить машинно-тракторный парк и производственную базу, но и убедить молодых аулчан остаться работать в родном селе. За счет средств мецената в Актереке появились детский сад, тренажерный зал, футбольная площадка. В 2017 году скромный аграрий стал лауреатом национальной премии «Алтын жүрек» в номинации «Благотворительность».

Остается добавить, что в этот же день первые 37 домов села Актерек подключили к подаче долгожданного голубого топлива. В ближайшее время продолжится строительство газовых сетей, газифицируют не только жилой сектор, но и школу, врачебную амбулаторию, другие социальные объекты. Проект стоимостью свыше 1 млрд тенге осуществляется с 2022 года. Если раньше местные жители несли большие расходы на покупку угля, то теперь, с переходом на газовое отопление, эта проблема отпадет.

#жилье #фермер #благотворительность #Актерек #Темирлан Шайнусипов #меценат

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