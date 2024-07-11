Сельское хозяйство планомерно реформируется

Китайский вектор

В стране поставлена цель по превращению Казахстана в аграрную державу. Для достижения намеченного есть все предпосылки, в том числе готовность налаживать деловое сотрудничест­во с крупнейшими государствами мира, включая Китай.

В ходе недавнего государственного визита лидера КНР в Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудил с Си Цзиньпином в том числе вопросы активизации сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Президент выразил заинтересованность в применении в нашей стране китайского опыта и технологий и совместной реализации конкретных инвестиционных проектов. Для казахстанских аграриев особую значимость имеют вопросы, касающиеся внедрения инновационных систем, рационального использования водных ресурсов, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Президент отметил, что в 2023 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Казахстана в Китай достиг более чем 1 млрд долларов, что в два раза больше, чем в 2022-м.

«Мы подчеркнули заинтересованность в увеличении экспорта качественной и натуральной мясной продукции, масличных и зерновых культур на китайский рынок. При этом готовы довести поставки казахстанского зерна до 2 миллионов тонн», – сказал Касым-Жомарт Токаев, поблагодарив Си Цзиньпина за поддержку мер по расширению взаимодействия в сельскохозяйственной сфере.

Как известно, Китай для сельского хозяйства Казахстана является крупнейшим рынком сбыта, а также стратегическим партнером по развитию инноваций в АПК.

В 2023 году при общем увеличении товарооборота в 1,7 раза (до 1,3 млрд долларов) экспорт казахстанской продукции АПК в Китай составил 1,01 млрд долларов, что практически в два раза больше, чем годом ранее (2022 год – 550 млн). За 5 месяцев текущего года товарооборот, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, увеличился на 14%, составив порядка 540 млн долларов.

Казахстан и Китай подписали протоколы по экспорту 27 видов растениеводческой и животноводческой продукции. Больше всего в Поднебесную экспортируются зерновые и масличные культуры, растительные масла. Из КНР импортируется плодоовощная продукция, цитрусовые и орехи.

Включения в реестр импортеров КНР ожидают 728 казахстанских компаний, занимающихся растениеводством, что свидетельствует о высоком интересе к китайскому рынку со стороны отечественных фермеров.

Инвестируют и импортируют

Китайские партнеры не только покупают продукцию АПК, но и активно инвестируют в отрасль. В числе успешно реализованных совместных проектов – завод рапсового масла ТОО «Тайынша май» в Северо-Казахстанской области. В осуществление данного проекта китайская компания «Айцзю» вложила 19 млн долларов.

В городе Туркестане группой компаний из КНР запущено производство по переработке и получению сухого верблюжьего и кобыльего молока. Стоимость этого проекта – 22 млн долларов. В стадии исполнения находятся еще пять крупных инвестпроектов общей стоимостью 700 млн долларов.

Прошедшее недавно в Астане в рамках саммита лидеров стран – участниц ШОС заседание Казахстанско-китайского делового совета стало весьма плодотворным для представителей обоих сторон. Мероприятие собрало более 500 участников, включая 50 крупнейших компаний КНР.

По результатам заседания подписан меморандум и рамочное соглашение в сфере сельского хозяйства.

Первый документ касается технического сотрудничества между Министерством сельского хозяйства РК и китайской компанией Suzhou Eavision Robotic Technologies Co. Высокотехнологичное предприятие из Поднебесной занимается разработкой и выпуском беспилотных летательных аппаратов и роботов, способных работать в сложных климатических условиях.

Инновационные разработки Eavision применяются во многих сферах, в том числе в сельском хозяйстве. Меморандум с компанией предусматривает внедрение на территории Казахстана интеллектуальных дронов для опрыскивания посевов сельскохозяйственными химикатами. Использование подобного крылатого оборудования позволит повысить эффективность мероприятий по защите растений. Интерес к взаимодействию искренен, экспортный рынок огромен.

Рамочное соглашение о техническом обмене и сотрудничестве подписано с китайской мясной ассоциацией. Документ направлен на углубление взаимодействия между Казахстаном и Китаем, обмен технологиями, улучшение качества продукции и увеличение товарооборота в сфере мясной промышленности двух стран.

Китайская мясная ассоциация представляет собой крупнейшую национальную организацию, в состав которой входят предприятия мясной промышленности, государственные учреждения и другие структуры. Сфера ее интересов – выращивание скота, его забой, переработка мяса, логистика, технология охлаждения мясной продукции, ее импорт и экспорт, производство и обслуживание специального оборудования и машин, ингредиентов, упаковочных материалов, а также провинциальные и муниципальные пищевые компании, региональные мясные ассоциации, профильные вузы и колледжи.

Делегация китайской мясной ассоциации посетила промышленный комплекс компании EMC Agro в Северо-Казахстанской области. Гостям показали всю технологическую цепочку – от забоя до фасовки мясных продуктов и дальнейшего вывоза на внутренний рынок. Все процессы здесь автоматизированы, соответствуют международным санитарно-эпидемиологическим нормам. Контроль качества обеспечивается круглосуточно работающей лабораторией, готовая продукция хранится в морозильном блоке.

После знакомства с работой предприятия эксперты китайской мясной ассоциации выразили заинтересованность в ежегодном импорте из Казахстана до 20 тыс. тонн свинины.

Кроме того, бизнесмены из Китая готовы закупать в нашей стране говядину и баранину. В свою очередь промышленный комплекс компании EMC Agro готов поставлять в Китай порядка 60% своей выпускаемой продукции.

От зерна до биоэтанола

В рамках Казахстанско-китайского делового совета был подписан также четырехсторонний меморандум о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта на 50 млрд тенге по строительству завода глубокой переработки пшеницы.

Подписантами-участниками проекта стали: АО «Baiterek Venture Fund», китайская компания Myande Group Co., Ltd, агрохолдинг KazFoodProducts и акимат Костанайской области.

По словам генерального директора KazFoodProducts Алихана Кайратбека, мощность нового завода Qostanay Grain Industry составит 400 тыс. тонн продукции глубокой переработки зерна. Здесь будут производить аминокислоты, биоэтанол, глютен, корма для животных, пшеничные отруби.

Срок ввода завода в эксплуатацию – декабрь 2027 года. На новом производстве будет создано 600 рабочих мест. Кроме того, в рамках меморандума предусмотрен проект по увеличению – с 200 до 300 тонн ежедневно – производственной мощности завода «АзияАгроФуд» в Алматинской области – республиканского лидера по глубокой переработке пшеницы и кукурузы.

В числе подписанных важных документов и договор о создании китайско-казахстанского сельскохозяйственного научно-образовательного центра между Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства (г. Янлинь, КНР), Казахским агротехническим исследовательским университетом им. С. Сейфуллина (г. Астана, Казахстан), Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева (г. Петропавловск, Казахстан) и Университетом имени Шакарима (г. Семей, Казахстан).

В рамках документа стороны договорились использовать широкий спектр стратегий сотрудничества, объединить усилия в разработке совместных и двудипломных учебных программ, финансировании и проведении исследовательских проектов. Ожидается, что новый учебный центр станет платформой для обмена опытом между учеными аграрного сектора и разработки общих проектов в селекционном направлении.

В рамках Комплексного плана

По поручению Главы государства принят отдельный Комплексный план по развитию переработки сельхозпродукции на 2024–2028 годы, который предусматривает меры по развитию отрасли и решению проблемных вопросов.

В этой связи местным исполнительным органам необходимо обеспечить качественное исполнение мероприятий и целевых индикаторов документа. Он предусматривает новые меры поддержки сектора переработки сельскохозяйственного сырья, открытие новых рынков сбыта готовой продукции, а также применение защитных инструментов для казахстанских переработчиков.

В стране масштабируется опыт Северного Казахстана по реализации в АПК крупных промышленных инвестпроектов. Предусмотрено финансирование строительства 65 молочно-товарных ферм на сумму 100 млрд тенге. Это позволит обеспечить дополнительное производство 372 тыс. тонн молока в год.

Теперь наряду с уже существующими в секторе АПК будут финансироваться еще восемь направлений. В их числе – строительство и функционирование предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Принят комплекс мер для снижения себестоимости сырья. Как известно, 70% в ней занимают затраты на корма.

По итогам 2023 года объем производства продуктов питания увеличился на 1,8% и составил 3,1 трлн тенге. Экспортировано продукции АПК на 5,3 млрд. При этом доля переработанной продукции в общем объеме экс­порта продукции АПК доведена до 43% и составила 2,2 млрд долларов. Растет приток инвестиций в основной капитал производства продуктов питания.

В 2023 году он составил 151 млрд тенге и вырос на 7,1%. Реализовано 48 инвестпроектов на сумму 118,8 млрд тенге.

По мнению разработчиков Комплексного плана, указанные положительные сдвиги стали возможны благодаря действующим мерам государственной поддержки бизнеса. В их числе – инвестиционные субсидии на строительство и модернизацию предприятий по переработке сельхозпродукции, субсидирование мяса, молока, сахарной свеклы, масличных культур и другой продукции, сданных в качестве сырья на переработку.

Актуализировать списки пищепрома

Основными факторами, сдерживающими развитие отрасли, являются большая стоимость и низкое качество сырья, высокий уровень моральной и физической изношенности основных средств, ограниченность рынков сбыта произведенной продукции, отсутствие льготных кредитных ресурсов для пополнения основных и оборотных средств, недостаточность субсидий.

В зерноперерабатывающей отрасли в стране функционируют 350 предприятий. Производство муки в объеме 3,2 млн тонн превышает внутреннее потребление республики и занимает одну из лидирующих позиций в мире по объемам экспортных поставок. В настоящее время в республике реализуются крупные проекты по переработке мяса, молока, зерна, шкур и шерсти. Принимаемые государством меры призваны окончательно решить в стране проблему переработки сельскохозяйственного сырья.

В целом, в рамках Комплексного плана планируется в течение пяти лет направить на развитие переработки сельхозпродукции более 372 млрд тенге. Реализация плана придаст хороший импульс развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, позволит увеличить долю аграрной переработки в 1,4 раза.

Бизнес и все регионы должны занять активную позицию в этой работе, принять исчерпывающие меры по обеспечению плановых значений на 2024 год по росту производства продуктов питания и напитков, актуализировать список перерабатывающих предприятий по каждой отрасли.