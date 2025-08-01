Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz

Цифровизация
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Арлан Айянов

В Казахстане с 1 августа начинается важное государственное мероприятие, имеющее не только национальное, но и международное значение – сельскохозяйственная перепись. Как сообщила вчера в Астане в ходе пресс-конференции на площадке СЦК заместитель руководителя Бюро национальной статистики Асель Шауенова, сельскохозяйственная перепись, которая проводится в республике раз в десять лет, ставит своей целью не просто сбор отраслевой информации, но стремится дать объективный анализ состояния и перспектив развития агросектора республики.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Предстоящая перепись организована в рамках 10-й Всемирной программы сельскохозяйственных переписей под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). В этом году в ней также участвуют Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан и ряд других стран, что свидетельствует о соответствии методики казахстанской сельскохозяйственной переписи международным стандартам. При этом FAO акцентирует внимание на важности использования цифровых решений, которые помогают снизить расходы и ускорить обработку собранной информации, – отметила Асель Шауенова.

Как подчеркнула выступающая, переписная кампания будет проходить в два этапа. Первый – в формате online с 1 по 31 августа. Его участники смогут самостоятельно заполнить анкету на сайте sanaq.gov.kz, не дожидаясь визита интервьюеров. Такой подход ускорит сбор данных, уменьшит нагрузку на специалистов, а также упростит процедуру для самих респондентов.

– Мы хотим подчеркнуть, что все сельскохозяйственные формирования должны пройти перепись именно online. Планируется охватить свыше 21 тысячи сельскохозяйственных предприя­тий и около 279 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, а также индивидуальных предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, – добавила спикер.

Особое внимание при этом будет уделено взаимодействию с профильными ассоциациями – зерновой, молочной, мясной и другими, в которых сосредоточены ведущие производители отрасли. Они заинтересованы в объективности переписи. При этом властями не должны быть упущены из вида малые фермерские и крестьянские хозяйства.

– В стране очень много мелких крестьянских и фермерских хозяйств, и нам важно максимально полно охватить эту категорию респондентов, – подчеркнула представитель Национального бюро статистики.

Доступ к анкете будет открыт на sanaq.gov.kz. Для авторизации можно использовать ЭЦП, SMS или QR-код через приложение eGovMobile.

Предусмотрено два типа анкет: для агропредприятий и для домохозяйств, владеющих приусадебными участками, садами или скотом. Вопросы касаются темы землепользования, техники, поголовья скота, инфраструктуры, производства и сбыта продукции, условий труда.

– Одно из больших преимуществ онлайн-формата – возможность сохранять данные. Если не успели заполнить всю анкету, к ней можно вернуться позже, сохранив и продолжив, – пояснила эксперт.

Для тех, кто не имеет доступа к Интернету или компьютеру, предусмотрены зоны самообслуживания – в акиматах и районных отделах статистики. Всего по республике уже оборудованы 2 684 точки, где можно пройти перепись.

#СЦК #сельскохозяйственная перепись

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