– Предстоящая перепись организована в рамках 10-й Всемирной программы сельскохозяйственных переписей под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). В этом году в ней также участвуют Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан и ряд других стран, что свидетельствует о соответствии методики казахстанской сельскохозяйственной переписи международным стандартам. При этом FAO акцентирует внимание на важности использования цифровых решений, которые помогают снизить расходы и ускорить обработку собранной информации, – отметила Асель Шауенова.

Как подчеркнула выступающая, переписная кампания будет проходить в два этапа. Первый – в формате online с 1 по 31 августа. Его участники смогут самостоятельно заполнить анкету на сайте sanaq.gov.kz, не дожидаясь визита интервьюеров. Такой подход ускорит сбор данных, уменьшит нагрузку на специалистов, а также упростит процедуру для самих респондентов.

– Мы хотим подчеркнуть, что все сельскохозяйственные формирования должны пройти перепись именно online. Планируется охватить свыше 21 тысячи сельскохозяйственных предприя­тий и около 279 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, а также индивидуальных предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, – добавила спикер.

Особое внимание при этом будет уделено взаимодействию с профильными ассоциациями – зерновой, молочной, мясной и другими, в которых сосредоточены ведущие производители отрасли. Они заинтересованы в объективности переписи. При этом властями не должны быть упущены из вида малые фермерские и крестьянские хозяйства.

– В стране очень много мелких крестьянских и фермерских хозяйств, и нам важно максимально полно охватить эту категорию респондентов, – подчеркнула представитель Национального бюро статистики.

Доступ к анкете будет открыт на sanaq.gov.kz. Для авторизации можно использовать ЭЦП, SMS или QR-код через приложение eGovMobile.

Предусмотрено два типа анкет: для агропредприятий и для домохозяйств, владеющих приусадебными участками, садами или скотом. Вопросы касаются темы землепользования, техники, поголовья скота, инфраструктуры, производства и сбыта продукции, условий труда.

– Одно из больших преимуществ онлайн-формата – возможность сохранять данные. Если не успели заполнить всю анкету, к ней можно вернуться позже, сохранив и продолжив, – пояснила эксперт.

Для тех, кто не имеет доступа к Интернету или компьютеру, предусмотрены зоны самообслуживания – в акиматах и районных отделах статистики. Всего по республике уже оборудованы 2 684 точки, где можно пройти перепись.