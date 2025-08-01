Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
Арлан Айянов
В Казахстане с 1 августа начинается важное государственное мероприятие, имеющее не только национальное, но и международное значение – сельскохозяйственная перепись. Как сообщила вчера в Астане в ходе пресс-конференции на площадке СЦК заместитель руководителя Бюро национальной статистики Асель Шауенова, сельскохозяйственная перепись, которая проводится в республике раз в десять лет, ставит своей целью не просто сбор отраслевой информации, но стремится дать объективный анализ состояния и перспектив развития агросектора республики.