Семь банков наказали за несоблюдение требований информбезопасности
0
Финрегулятор проверил банки второго уровня на безопасноть
В текущем году АРРФР проведены проверки в отношении 14 банков второго уровня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
Проверены те банки, которые предоставляют дистанционные услуги через мобильные приложения на предмет соответствия требованиям информбезопасности используемых программно-технических средств.
«В результате в отношении 7 банков второго уровня применены меры надзорного реагирования. Все выявленные агентством нарушения банками оперативно устранены», – резюмировали в ведомстве.