Семь банков наказали за несоблюдение требований информбезопасности

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В текущем году АРРФР проведены проверки в отношении 14 банков второго уровня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Проверены те банки, которые предоставляют дистанционные услуги через мобильные приложения на предмет соответствия требованиям информбезопасности используемых программно-технических средств.