Семь партий - семь повесток: как выглядит предвыборная карта Казахстана

Выборы

В рамках предвыборной кампании политические партии продолжают проводить мероприятия в различных регионах страны

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Встречи проходят с участием трудовых коллективов, представителей общественных организаций, предпринимателей, экспертного сообщества и жителей. В ходе мероприятий обсуждаются вопросы социальной защиты, развития экономики, поддержки отечественного производства, укрепления правового государства и других направлений государственной политики, сообщает Kazpravda.kz 

Партия «Әділет» провела ряд мероприятий в Актюбинской области. Представители республиканского предвыборного штаба встретились с трудовыми коллективами, предпринимателями, молодежью и общественностью. В ходе обсуждений рассматривались вопросы поддержки семьи, охраны здоровья матери и ребенка, развития женского предпринимательства, защиты прав женщин и детей, а также участия женщин в общественной и государственной жизни. Участники форума также обсудили вопросы социальной поддержки людей с инвалидностью, развития правового государства, независимости судебной системы, правовой культуры и воспитания уважения к закону. В ходе встреч были озвучены инициативы и предложения участников обсуждений.

Общенациональная социал-демократическая партия провела в Усть-Каменогорске республиканский конгресс профсоюзов с участием представителей профсоюзных организаций, экспертов и кандидатов в депутаты Курултая. На мероприятии обсуждались вопросы минимальной заработной платы, потребительской корзины, социальной поддержки работников, получивших производственные травмы, пенсионного обеспечения сотрудников вредных производств и социальной ответственности предприятий. Отдельное внимание было уделено вопросам инклюзии и социальной защиты.

Партия зеленых «Байтақ» продолжила проведение мероприятий, посвященных вопросам экологии и взаимодействия с населением. В Алматинской области состоялся круглый стол по вопросам сохранения экосистемы реки Или и озера Балхаш с участием представителей государственных органов, ученых и экологов. В ходе обсуждения рассматривались вопросы состояния водных ресурсов и возможные направления дальнейшей совместной работы. Кроме того, кандидаты партии встретились с посетителями Центра активного долголетия и коллективом Национального научного медицинского центра в Астане. В ходе встреч обсуждались вопросы экологии. В Кызылординской области представители партии провели встречи с жителями по маршруту Кызылорда – Арал.

Народная партия Казахстана продолжила встречи с гражданами, посвященные вопросам социальной защиты, инклюзии и поддержки семей. Представители партии посетили центр для незрячих и слабовидящих детей «Чувствуя жизнь», где обсуждались вопросы доступной среды и обеспечения людей с инвалидностью необходимой поддержкой. Отдельная встреча состоялась в кризисном центре «Қорғау», где обсуждались вопросы противодействия бытовому насилию, защиты детей, выплаты алиментов.

Партия «Ауыл» провела встречу представителей республиканского предвыборного штаба с делегацией Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, прибывшей в Казахстан для наблюдения за выборами депутатов Курултая. В ходе встречи обсуждались ход предвыборной кампании, работа штаба, проведение мероприятий в рамках избирательной кампании, основные положения программы партии, а также вопросы взаимодействия с избирателями и проведения кампании в соответствии с установленными процедурами.

Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» продолжила проведение мероприятий в рамках предвыборной кампании. В торгово-развлекательном центре Kostanay Plaza состоялась информационно-разъяснительная акция. Также состоялась встреча с коллективом Меркенского сахарного завода, где обсуждались вопросы промышленного развития, государственной поддержки производства и социальной политики.

Представители партии Respublica продолжили встречи с трудовыми коллективами. На предприятии ТОО «Вега-Пром» обсуждались вопросы поддержки отечественного производства, развития промышленности, государственной программы «Өрлеу», условий для предпринимательской деятельности, а также цифровизации экономики и развития производственного сектора.

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