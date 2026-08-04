Совместный проект ОСДП и ОСИ по раздельному сбору и переработке отходов презентовали в Астане

Выборы
Дана Аменова
специальный корреспондент

В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты Курултая, руководители городских ОСИ, эксперты-экологи, активисты ОСДП и жильцы столичных многоэтажек

Фото: пресс-служба Центрального предвыборного штаба ОСДП

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) совместно с объединениями собственников имущества (ОСИ) провела презентацию проекта, направленного на системное внедрение раздельного сбора бытовых отходов. Мероприятие состоялось во дворе ЖК «Бухар Жырау» в формате «день открытого двора», сообщает Kazpravda.kz 

Главными целями проекта являются формирование культуры самоуправления в рамках Закона «О жилищных отношениях», развитие института ОСИ, привитие горожанам культуры сортировки мусора, улучшение экологической обстановки, а также получение жителями дополнительного дохода на содержание дома.

В презентации приняли участие кандидаты в депутаты Курултая Талгат Татиков, Аслан Кульмагамбетов, руководители городских ОСИ, эксперты-экологи, активисты ОСДП и жильцы столичных многоэтажек.

Кандидат в депутаты Курултая РК Талгат Татиков обратил внимание на необходимость поддержания чистоты дворовых территорий и значимость инициативы.

«Бытовые отходы поступают из всех квартир, а также из расположенных в доме магазинов и заведений общепита. Проект «Таза үй - Таза ел», реализуемый в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан», направлен на то, чтобы сделать наш город и дворы чистыми. Совместно с программой «Жасыл даму» во дворах устанавливаются специальные сетчатые контейнеры двух фракций - для картона и пластика. Это позволяет поддерживать порядок и грамотно утилизировать отходы», – отметил он.  

Кандидат в депутаты Курултая РК Аслан Кульмагамбетов подробно разъяснил финансовые и организационные механизмы проекта.

«Раньше двухфракционный сбор проваливался из-за слабой инфраструктуры и отсутствия мотивации у жителей. В нашем проекте схема очень простая: жители сортируют и выносят мусор, а сборщики или мусоровывозящие организации выкупают его. В результате дом в лице ОСИ получает средства, которые можно потратить на нужды дома. На сегодняшний день крупный сборщик - компания «Зерравест» - устанавливает типовые контейнеры двух фракций для пластика и картона, а также фандоматы в знаковых местах столицы», – пояснил спикер. 

Председатель ОСИ ЖК «Республика» (блок Д) Шынгысхан Дуйсенбек поделился практическим опытом и результатами внедрения раздельного сбора.

«Одно из самых первых преимуществ - это то, что баки у нас освободились. Кроме того, это дает дворнику дополнительный заработок. На заработанные от сдачи вторсырья деньги мы посадили по периметру двора 500 штук петуний. Инициатива «Таза ел» показала себя на деле. На сегодня у нас 40 домов охвачено, а в целом по списку 130 домов сейчас стоят», – прокомментировал горожанин. 

Руководитель проекта по раздельному сбору ТБО ТОО «Zero West» Сергей Гришечкин рассказал о развитии инфраструктуры и переработке отходов.

«В первую очередь этот проект направлен на то, чтобы приучить наших граждан и молодое поколение к раздельному сбору, чтобы они понимали необходимость сортировки. Собранное вторсырье отправляется на переработку: из него делают полезные вещи, например, скамейки. На сегодняшний день мы охватили около 30–40 ЖК площадки для раздельного сбора и установили 10 фандоматов. Наша цель - развиваться дальше, чтобы в каждом доме была такая возможность, и мусор не гнил на полигонах, а приносил пользу», – отметил он.

Эксперт-эколог Абдиманап Джумадилдаев подчеркнул стратегическую экологическую важность сортировки мусора.

«Порядка 40 процентов мусора – картон и пластик. Это значит, что 40 процентов отходов не попадет на полигон, не будет загрязнять воздух и землю. В настоящее время проектом уже заинтересовались города Шымкент, Алматы, Актобе, где идет работа с акиматами», – заключил он.

Проект по раздельному сбору отходов наглядно демонстрирует, как эффективное синергетическое взаимодействие политических сил, бизнеса и объединений собственников имущества способно преобразить городскую среду. Сочетая в себе экологическую ответственность и экономическую выгоду для жителей, инициатива становится важным шагом на пути к созданию чистых, благоустроенных дворов и формированию современной экологической культуры в Казахстане.

#выборы #проект #ОСДП #переработка #ОСИ #сбор #презентация #курултай #отходы

Популярное

Все
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Молоко не пропадет
Семья как главная ценность
Чистые источники – забота о будущем
Барометр общественной активности
В Казахстане проведут ревизию требований, мешающих продвижению отечественных товаров
Возраст измеряется интересом к жизни
Вышел трейлер самого дорогого фильма в истории индийского кино
17 Gaming – сильнейший в Battle Royale PUBG
Каналы Нидерландов впервые закрывают из-за засухи
В Казахстане расширят кредитование проектов животноводства
На объектах Астаны запустили обратный отсчет до выборов в Курултай
В Замбии дали старт Международному году волонтеров
Более 20 стримеров привлекли к ответственности за маты в эфире
Полицейских наградили за задержание разбойника с ножом в Уральске
Досрочное погашение микрокредита: что необходимо знать заемщикам
Число жертв землетрясений в Венесуэле продолжает расти
Премьер дал ряд указаний по национальному знаку «Сделано в Казахстане»
Представители ОСДП встретились с жителями Сандыктауского района
Зендея стала самой кассовой актрисой этого года
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Казахстанский финал в Японии
Комфортный отдых без ущерба для природы
Укреплять мир и стабильность
«Зеленое сердце» Семея
Новый центр для научных проектов
Конституция и региональное развитие
Технологии чистого будущего
«Кайрат» обошел «Ордабасы»
Биатлонистов Азии принимал Щучинск
Трудоустроены еще семь граждан на учете пробации
Когда молчание делает соучастником преступления
Депутата в Туркестанской области подозревают в изнасиловании гражданки Китая
НВП в Казахстане обновят с учетом современных вызовов
В ФИФА выбрали лучший гол ЧМ-2026
Мир переживает глубокую трансформацию: Токаев открыл «Игры будущего» в Астане
Фитосанитарный мониторинг продолжается
Готовность к Азиатским играм
Важная бронза Артема
Цифровизация ЖКХ: платформу Smart Turmys готовят к запуску в РК
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Читайте также

Как регионы будут представлены в новом Курултае: мнения экс…
НПК: профсоюзы должны защищать работников, а не раскалывать…
Семь партий - семь повесток: как выглядит предвыборная карт…
На объектах Астаны запустили обратный отсчет до выборов в К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]