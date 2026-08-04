Совместный проект ОСДП и ОСИ по раздельному сбору и переработке отходов презентовали в Астане

Фото: пресс-служба Центрального предвыборного штаба ОСДП

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) совместно с объединениями собственников имущества (ОСИ) провела презентацию проекта, направленного на системное внедрение раздельного сбора бытовых отходов. Мероприятие состоялось во дворе ЖК «Бухар Жырау» в формате «день открытого двора», сообщает Kazpravda.kz

Главными целями проекта являются формирование культуры самоуправления в рамках Закона «О жилищных отношениях», развитие института ОСИ, привитие горожанам культуры сортировки мусора, улучшение экологической обстановки, а также получение жителями дополнительного дохода на содержание дома.

В презентации приняли участие кандидаты в депутаты Курултая Талгат Татиков, Аслан Кульмагамбетов, руководители городских ОСИ, эксперты-экологи, активисты ОСДП и жильцы столичных многоэтажек.

Кандидат в депутаты Курултая РК Талгат Татиков обратил внимание на необходимость поддержания чистоты дворовых территорий и значимость инициативы.

«Бытовые отходы поступают из всех квартир, а также из расположенных в доме магазинов и заведений общепита. Проект «Таза үй - Таза ел», реализуемый в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан», направлен на то, чтобы сделать наш город и дворы чистыми. Совместно с программой «Жасыл даму» во дворах устанавливаются специальные сетчатые контейнеры двух фракций - для картона и пластика. Это позволяет поддерживать порядок и грамотно утилизировать отходы», – отметил он.

Кандидат в депутаты Курултая РК Аслан Кульмагамбетов подробно разъяснил финансовые и организационные механизмы проекта.

«Раньше двухфракционный сбор проваливался из-за слабой инфраструктуры и отсутствия мотивации у жителей. В нашем проекте схема очень простая: жители сортируют и выносят мусор, а сборщики или мусоровывозящие организации выкупают его. В результате дом в лице ОСИ получает средства, которые можно потратить на нужды дома. На сегодняшний день крупный сборщик - компания «Зерравест» - устанавливает типовые контейнеры двух фракций для пластика и картона, а также фандоматы в знаковых местах столицы», – пояснил спикер.

Председатель ОСИ ЖК «Республика» (блок Д) Шынгысхан Дуйсенбек поделился практическим опытом и результатами внедрения раздельного сбора.

«Одно из самых первых преимуществ - это то, что баки у нас освободились. Кроме того, это дает дворнику дополнительный заработок. На заработанные от сдачи вторсырья деньги мы посадили по периметру двора 500 штук петуний. Инициатива «Таза ел» показала себя на деле. На сегодня у нас 40 домов охвачено, а в целом по списку 130 домов сейчас стоят», – прокомментировал горожанин.

Руководитель проекта по раздельному сбору ТБО ТОО «Zero West» Сергей Гришечкин рассказал о развитии инфраструктуры и переработке отходов.

«В первую очередь этот проект направлен на то, чтобы приучить наших граждан и молодое поколение к раздельному сбору, чтобы они понимали необходимость сортировки. Собранное вторсырье отправляется на переработку: из него делают полезные вещи, например, скамейки. На сегодняшний день мы охватили около 30–40 ЖК площадки для раздельного сбора и установили 10 фандоматов. Наша цель - развиваться дальше, чтобы в каждом доме была такая возможность, и мусор не гнил на полигонах, а приносил пользу», – отметил он.

Эксперт-эколог Абдиманап Джумадилдаев подчеркнул стратегическую экологическую важность сортировки мусора.

«Порядка 40 процентов мусора – картон и пластик. Это значит, что 40 процентов отходов не попадет на полигон, не будет загрязнять воздух и землю. В настоящее время проектом уже заинтересовались города Шымкент, Алматы, Актобе, где идет работа с акиматами», – заключил он.

Проект по раздельному сбору отходов наглядно демонстрирует, как эффективное синергетическое взаимодействие политических сил, бизнеса и объединений собственников имущества способно преобразить городскую среду. Сочетая в себе экологическую ответственность и экономическую выгоду для жителей, инициатива становится важным шагом на пути к созданию чистых, благоустроенных дворов и формированию современной экологической культуры в Казахстане.