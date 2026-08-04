Как регионы будут представлены в новом Курултае: мнения экспертов

4 августа в Оскемене на площадке Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева состоялось заседание Национальной экспертной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» на тему «Сайлау-2026: регионы в новой политической конфигурации». Организатором мероприятия выступил Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: КИСИ

В обсуждении приняли участие представители ведущих аналитических центров, научного и экспертного сообщества, высших учебных заведений и общественных институтов. Эксперты рассмотрели предстоящие выборы в Курултай, изменение роли регионов в новой политической системе, развитие партийного и общественного представительства, а также механизмы включения региональной повестки в процесс принятия государственных решений.

Открывая заседание, директор КИСИ при Президенте РК Жандос Шаймарданов отметил, что нынешняя избирательная кампания стала первым практическим этапом реализации новой конституционной модели Казахстана.

Директор КИСИ также обратил внимание на изменение электоральных настроений. Согласно социологическим исследованиям, готовность принять участие в голосовании сегодня декларируют 70–76% граждан, тогда как доля неопределившихся избирателей сократилась с более чем 22% в июне до около 8% к концу июля.

Особое внимание Жандос Шаймарданов уделил возрастающей роли региональной повестки.

«Выборы отражают общественные настроения и реальные запросы граждан. У каждого региона свои приоритеты – промышленное развитие, сельские территории, экология, водообеспечение, транспорт или демография. Именно поэтому значение региональной повестки в работе будущего Курултая будет только возрастать», – подчеркнул он.

Председатель правления – ректор ВКТУ им. Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина отметила, что конституционные преобразования усиливают ответственность регионов за собственное развитие. По итогам 2025 года объем промышленного производства Восточно-Казахстанской области превысил 3,3 трлн тенге, что подтверждает ее стратегическое значение для экономики страны.

«Конкурентоспособность региона сегодня определяется тем, насколько эффективно используются его промышленный, научный, инвестиционный и человеческий потенциал», – подчеркнула Сауле Рахметуллина.

Политолог Талгат Калиев уделил особое внимание вопросу представительства регионов в условиях перехода к однопалатному Парламенту. По его мнению, если ранее эту функцию в значительной степени выполнял Сенат, то теперь ключевая ответственность ложится на политические партии, которые заинтересованы в максимально широком представительстве всех регионов страны.

«Ни одна партия не может рассчитывать на общенациональную поддержку, если в ее списках не будут представлены сильные и авторитетные кандидаты из разных регионов. Поэтому сама политическая конкуренция будет стимулировать партии формировать действительно общенациональные команды», – отметил Талгат Калиев.

По его словам, такая модель позволит регионам быть представленными не отдельными депутатами, а партийными командами, за которыми стоят экспертные ресурсы, аналитическая поддержка и возможности парламентской фракции.

«Интересы регионов будут продвигаться не усилиями одного депутата, а всей политической партии, что делает такое представительство более устойчивым и эффективным», – подчеркнул эксперт.

Член правления – проректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Индира Рыстина обратила внимание, что переход к пропорциональной избирательной системе усиливает роль политических партий, их программ и команд. По ее словам, все политические партии имеют региональные представительства и уже сегодня ведут системную работу на местах, поэтому именно качество партийных программ становится ключевым фактором электоральной конкуренции.

«В ходе агитационной кампании партии должны делать главный акцент на своих программах и тех обязательствах, с которыми они выходят к избирателям. При этом региональная политика и проблемы территорий должны стать неотъемлемой частью этих программ, поскольку именно жители регионов составляют основную часть электората», – отметила Индира Рыстина.

Эксперт добавила, что новая модель смещает конкуренцию от личной узнаваемости отдельных кандидатов к соперничеству партийных программ, идей и команд, что требует от политических сил постоянной работы в регионах и включения местной повестки в общенациональную политику.

Заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Азамат Байгалиев отметил, что выборы в Курултай являются важным этапом формирования новой политической культуры Казахстана. По его словам, регулярное проведение выборов и референдумов становится новой нормой общественно-политической жизни страны.

Согласно последним социологическим исследованиям, ожидаемая явка на выборах составляет около 75%. Кроме того, 84% граждан оценивают общественно-политическую ситуацию в стране как стабильную и благополучную, а свыше 80% с оптимизмом смотрят в будущее.

«Избиратель становится более требовательным. Сегодня граждане ждут не громких лозунгов, а профессиональных решений конкретных проблем – от инфляции и создания рабочих мест до развития инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и качества дорог», – подчеркнул Азамат Байгалиев.

Член Общественного совета Павлодарской области Борис Поломарчук представил результаты анализа партийных списков выборов 2016, 2021 и 2023 годов, а также социологических исследований. По его словам, несмотря на расширение географии кандидатов, партийное рекрутирование в предыдущие парламентские кампании было централизованным: около 43% кандидатов были связаны с Астаной, более 65% депутатских мандатов получили представители столицы, тогда как регионы, обеспечивая почти 40% кандидатов, получили менее 20% депутатских мест. По мнению эксперта, необходимо устранить эти диспропорции, для этого партиям необходимо усилить свои представительства в регионах.

«Региональный филиал должен стать не административным офисом, а политико-аналитическим центром, который изучает проблемы территории, взаимодействует с экспертами и продвигает региональные инициативы на национальный уровень», – подчеркнул Борис Поломарчук.

Заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Alikhan Bokeikhan University Аман Рахметуллин посвятил выступление вопросам развития политической культуры в условиях конституционных реформ. По его словам, расширение участия граждан в принятии государственных решений подтверждается как электоральной активностью, так и развитием институтов местного самоуправления.

«Развитие политической культуры необходимо оценивать не только через правовые изменения, но и по уровню политической активности граждан, их общественного участия и доверия к государственным институтам», – подчеркнул Аман Рахметуллин.

Директор общественного фонда «Центр развития местного самоуправления» Руфит Ахмедзянов отметил, что участие граждан не должно ограничиваться днем голосования.

«Общественные советы, местное самоуправление и общественные обсуждения должны обеспечивать постоянный диалог между государством и обществом, своевременно отражая запросы регионов», – сказал он.

Подводя итоги заседания, участники подчеркнули, что в новой политической модели именно регионы должны стать полноценными участниками формирования общенациональной повестки. Для этого необходимо укреплять взаимодействие государственных органов, политических партий, университетов, аналитических центров и общественных организаций, а также расширять участие регионального экспертного сообщества в подготовке государственных решений.