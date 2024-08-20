Министр обороны поделился семейными фотографиями в Казнете

Lifestyle , Армия
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Дана Аменова
корреспондент

Снимки опубликованы в аккаунте одной из столичных фотостудий, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: instagram.com / vsphotoastana

На фотографиях Руслан Жаксылыков запечатлен в окружении супруги и маленьких детей.

Он занимает должность министра обороны с января 2022 года.

Фолловеры выразили разные мнения по поводу творческой работы: «Наряды они сами принесли или в аренду взяли?»,  «Замечательные фото. Интересно, а министр знает, что почти рекламирует вас», «Не скромно как-то, это ведь должность», «Красиво и необычно!».

В комментариях сотрудники фотостудии ответили, что не публикуют кадры без разрешения клиента.

Напомним, экс-министр МЦРИАП Багдат Мусин делился на своей странице в Инстаграм фото с супругой и детьми, недавно он опубликовал семейное фото из Сан-Франциско. 

#семья #министр #оборона #Казнет #фотоссесия

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