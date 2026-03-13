С того памятного весеннего дня минуло семь лет, в течение которых ­Касым-Жомарт Токаев дважды убедительно одерживал победы на внеочередных президентских выборах. И хотя число «семь» издревле в Великой степи символизирует полноту жизни, гармонию и порядок во вселенной, трудно сказать, что эти годы были для него и для всей страны безоблачными и легкими. Возможно, они останутся как самые сложные в тридцатипятилетней истории суверенного Казахстана.

Пандемия COVID-19, правившая миром с 13 марта 2020 года по 9 мая 2023-го, ознаменовалась введением чрезвычайного положения, жестких карантинных мер, масочного режима и масштабной вакцинацией населения; страхом за здоровье близких и родных, усиленным вынужденной изоляцией. В столь сложных условиях Президента тревожило не только физическое благополучие нации. Все сферы жизнедеятельности страны должны были продолжать исправно функционировать, не снижая производственных и иных важных показателей. Ведь за каждым из них – благополучие отдельного человека и общества в целом. Президент же отвечает за судьбу всего народа.

Когда пандемия пошла на спад, произошли трагические события, получившие название «Кровавый қаңтар». Со 2 января 2022 года в течение нескольких дней респуб­лику потрясали массовые беспорядки и протесты. Поджоги и штурмы админис­тративных зданий переросли в вооруженные столкновения. Все это привело к введению режима чрезвычайного положения.

В стране еще не успели до конца осмыслить и дать правовую оценку трагическим январским событиям, как самые разрушительные за последние 80 лет паводки привели к подтоплению городов и сел. Весной 2024 года режим ЧС ввели в десяти областях, включая Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую. Были эвакуированы почти 100 тыс. человек, под водой оказались тысячи домов.

Сколько сил, выдержки, нер­вов вкупе со знанием природы стихии требуется в таких экстремальных ситуациях для принятия единственного безоши­бочного решения? Сегодня, осмысливая пройденный семилетний президентский путь, надо отдать должное мужеству и мудрости Главы государства, проявленным во время крайне тяжелых и опас­ных событий.

Созидательным ответом на невероятно трудные вызовы стали предложенные им ясные и глубокие по степени проработки реформы.

Как опытный марафонец, знающий свои возможности и настроенный на финальный результат, Глава государства – сторонник неспешных, но тщательно продуманных действий. Примерно через год с небольшим ­после вступления в должность ­Касым-Жомарт Кемелевич ­заявил о том, что в предстоящее пятилетие надо добиться ежегодного роста ВВП не менее чем на 5%. Намеченная цель была достигнута. Более того, в минувшем году этот показатель составил 6,5%, в то время как в мировой экономике рост оказался на уровне 3,3%. ВВП на душу населения Казахстана с 9,8 тыс. долларов в 2019-м уверенно вырос до 15 тыс. долларов по итогам 2025-го.

Данные цифры говорят о многом – о вступивших в строй и успешно работающих заводах, фабриках и агропромышленных комплексах по всей республике. О новых больших и малых промышленных мощностях в ­Алматы, Шымкенте, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Алматинской и других областях. Не случайно в рейтинге мировой конкурентоспособности, по данным World Competitiveness Ranking, ­Казахстан занял 34-е место. Это подтверждает укрепление инвес­тиционной и деловой привлекательности страны.

За прошедшие семь лет проведены полномасштабные реформы и в общественно-политической жизни. Разительные изменения происходят в общест­венном соз­нании, это особенно заметно в креативной молодежной среде. Своими глубокими знания­ми, высокими достижения­ми в искусстве, спорте, креативной индустрии молодые казахстанцы достойно представляют страну за рубежом. В обществе заметно возрос уровень правовой и меж­этнической культуры.

На наших глазах происходят важные трансформации в политической жизни. Недавно предложенная Президентом реформа высшей представительной власти выступает закономерным продолжением предыдущих полити­ческих преобразований. Она, в частности, исходит из его концепции «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», изложенной им еще до прихода в Акорду.

Отрадно, что происходящие в республике перемены соответствуют ожиданиям казахстанцев и отвечают вызовам времени. Это подтверждает активное участие наших сограждан в прошедшем 15 марта референдуме. Иначе не могло и быть. Именно по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева подготовлен проект нового Основного закона страны. Каждая его строка тщательно выверена, подвергнута широкому и открытому обсуждению. Учтены мнения представителей всех слоев населения. Обновленная Конституция – прочная основа для дальнейшего усиления государственности и всестороннего развития суверенного Казахстана.

Неизменное правило Президента – принимать решение по судьбоносным вопросам только с согласия народа.

«В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов. Каждый важный для жизни страны шаг необходимо совершать при поддержке народа. Так должно быть и с референдумом по АЭС», – заявил Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана в 2024-м.

На референдуме 6 октября 2024 года народ поддержал инициативу Главы государства в полной мере.

Приведу еще один пример, подтверждающий весомость президентского слова. В одном из ежегодных посланий народу он напомнил руководителям соответствующей отрасли: ­«Ранее я давал поручение о строи­тельстве до конца 2025 года не ­менее 800 школ. Сегодня ставлю задачу довести эту цифру до 1 000 школ». К указанному сроку было возведено 1 200 школ.

К этому можно добавить еще один факт, связанный с заботой Главы государства о школьных учителях. В первый же год своего президентства он заявил: нельзя обесценивать благородный труд педагога. Следует отметить, что 27 декабря 2019 года был принят Закон «О статусе педагога», который существенно поднял престиж учителей в обществе. С 2020-го заработная плата учителей выросла вдвое. Намного увеличилась и зарплата врачей.

Президент РК не упускает из поля зрения и развитие науки. ­Изучив состояние дел в этой сфере, он поручил убрать все препоны, нестыковки, отказаться от устаревших стандартов. Не откладывая в долгий ящик, внести изменения в законодательство. Подготовить четкие и прозрачные правила отбора и финансирования научных организаций. Рассмотреть возможности увеличения оплаты труда ученых, а также расширения грантового финансирования науки с трех до пяти лет. Ведь ограниченность по времени нередко ведет к спешке, поверхностному исследованию заданных тем. Именно по инициативе Главы государства в 2024 году был принят новый ­Закон «О науке и технологи­ческой политике».

Касым-Жомарт Кемелевич позаботился и о реанимировании Национальной академии наук. Своим указом наделил ее статусом высшей научной организации при Президенте. Как ни парадоксально, Национальная академия наук – святая святых отечественной науки – до этого находилась в рядах многочисленных общественных организаций.

Ныне финансирование науки увеличилось в 3,5 раза, усилились меры социальной поддержки ученых. Молодым исследователям предоставляются жилье, социальные льготы. Наши молодые ученые имеют возможность обучаться за рубежом по программе «Болашақ», участвовать в конкурсе «Лучший молодой ученый», в грантовом финансировании по проектам «Жас ғалым», конкурсах Министерства науки и высшего образования.

Как ученый и педагог хочу особо поблагодарить Касым-Жомарта ­Кемелевича за заботу о нашем университете. Именно с его легкой руки мы стали первыми в стране обладателями суперкомпьютера. Сегодня эта уникальная высокопроизводительная система в разы ускоряет наши исследовательские поиски.

Университет обновляется, построено новое здание Farabi Hub, заложен фундамент современного студенческого кампуса, начато строительство новых студенческих общежитий. КазНУ выступает центром инноваций и технологических разработок, он лидер Центральной Азии в области науки и академической мобильности, занимает 166-е мес­то в мировом рейтинге QS World University Rankings, 29-е место в Азии и 1-е в Центральной Азии.

Здесь обучаются более 30 тыс. студентов, в том числе 7 тыс. иностранных студентов из 55 стран. Отметим, что всего в ­Казахстане обучаются более 30 тыс. иностранных студентов, соответственно, каждый пятый из них учится в Казахском национальном университете им. аль-Фараби.

В университете активно открываются новые исследовательские структуры, фокусирующиеся на IT, робототехнике, медицине, экологии: это Казахстанско-американский центр по исследованию цитоматрицы, международный институт «Цифровые технологии и роботехника», Центр космических технологий и дистанционного зондирования Земли, НИЦ Суперкомпьютер, Центр искусственного интеллекта в медицине, Институт мозга, Центр биомедицины, Кластер Farabi Chem Science, Казахстанско-китайская научная лаборатория энергоэффективных нанотехнологий и многие другие.

Благодаря постоянной под­держке и личному участию ­Главы государства расширяется и укреп­ляется международное сотрудничество, внедряется практика открытия филиалов ведущих зарубежных вузов в Казахстане, а также филиалов казахстанских вузов за рубежом. Так, в 2019 году Глава государства встретился в Пекине с Председателем КНР Си Цзиньпином и достиг договоренности о сотрудничестве между Казахстаном и Китаем по развитию науки и высшего образования. При поддержке лидеров двух стран в 2023-м в КазНУ открыт филиал Северо-Западного политехнического университета КНР, осуществляющий подготовку высококвалифицированных технических специалистов. Проводятся совместные научные исследования.

В рамках официального визита Главы государства в Турцию 11 мая 2022 года состоялось открытие филиала КазНУ в Стамбуле. 26 мая 2022-го Касым-Жомарту Токаеву в ходе его визита в Кыргызстан был презентован филиал КазНУ в Бишкеке. В 2024-м при участии президентов Казахстана и России был открыт филиал КазНУ им. аль-Фараби на базе Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.

В КазНУ с 2022 года функционирует филиал Национального ядерного исследовательского университета МИФИ (Московский инженерно-физический институт), соответствующий международным стандартам инженерного образования.

Острое чувство важных вея­ний времени – характерная черта Президента. Будущее Казахстана он прочно связывает с цифровой трансформацией и внедрением искусственного интеллекта, с возможностями креативной молодежи. Недавно в Акорде Глава государства принимал основателей казахстанского стартапа Higgsfield, добившихся в сфере генеративного ИИ одних из самых высоких темпов роста на мировом рынке.

Президент РК объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. На базе профильного ведомства образовано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Годом ранее по поручению Главы государства в Астане был образован Национальный центр искусственного интеллекта. Сегодня двери Международного центра ИИ Alem.ai широко открыты исследователям, стартаперам, новаторам, представителям креативной молодежи.

На стадии активного проектирования и строительства находится населенный пункт с особым правовым статусом – Alatau City. Он станет первым в Цент­ральной Азии полностью цифровым городом. Здесь технологический прогресс будет сочетаться с максимально комфортной средой для жизни.

Сегодня Казахстан занимает 24-е место из 193 стран в индексе EGDI ООН и входит в десятку мировых лидеров по уровню развития онлайн-сервисов. Неспроста достойное будущее страны Президент связывает с цифровизацией и искусственным интеллектом.

Последние семь лет стали для внешней политики РК важным этапом и временем большой ответственности. За этот период международный авторитет страны заметно укрепился. Казахстан утвердился в мировой политике как государство, поддерживающее стабильность, диалог и взаимное уважение. Во многом это стало результатом взвешенной и ответственной дипломатии.

Глубокое понимание ­Касым-Жомартом Токаевым сложных процессов мировой политики, опыт работы в системе Организации Объединенных Наций придали внешней политике Казахстана новое содержание и новый импульс.

В условиях непростой геополитической обстановки РК последовательно ведет конструктивный диалог с ведущими мировыми державами, уверенно отстаивая национальные интересы. Внешней политике Президента характерны усиление многовекторнос­ти и сохранение баланса между мировыми державами на фоне геополитической турбулентнос­ти. Так, ради стабильного мира и всеобщего прогресса Казахстан поддержал встречу президентов США и РФ на Аляске, а также подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Президента США Дональда Трампа.

В вопросах международной безопасности Казахстан занимает активную и принципиальную позицию. Сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества служит важным механизмом укрепления региональной стабильности и развития экономических связей. Казахстан зарекомендовал себя как инициа­тор укрепления сотрудничества между странами Центрально-Азиатского региона и тюркского мира. Организация тюркских государств становится важной площадкой не только культурно-исторической близости, но и экономического, политического взаимодействия.

22 января 2026 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Президента США по созданию Совета мира. По мнению экспертов, новый формат сотрудничества, объединяющий традиционную дипломатию и возможности крупного бизнеса, может стать эффективным инструментом в решении сложных международных конфликтов.

Одновременно Казахстан активно развивает культурную и гуманитарную дипломатию. Расширяются международные связи в сфере образования, науки и культуры, укрепляется сотрудничество между университетами. Высшие учебные заведения нашей страны становятся активными участниками глобального академического пространства.

Семилетие президентства ­Касым-Жомарта Токаева, когда подводятся достигнутые за это время впечатляющие результаты его поистине титанической работы, совпало по времени с принятием новой Конституции, поддержанной казахстанцами на республиканском референдуме 15 марта.

Отметим, что Президент Респуб­лики Казахстан Касым-Жомарт Токаев инициировал переработку преамбулы Конституции для закрепления национальных ценностей, отражения тысячелетней истории государственности и закрепления принципа «Справедливый Казахстан» как высшей цели.

В преамбуле закрепляются принципы единства и солидарности, межэтнического и межконфессионального согласия, приоритет ценностей культуры и образования, науки и инноваций, бережного отношения к природе, а также стремление к миру и дружбе со всеми странами. При этом нужно подчеркнуть, что именно преамбула задает тон всем конституционным нормам.

По мнению Главы государства, «Новая Конституция по своему смысловому наполнению носит поистине народный характер, этот важнейший документ поставлен на службу нашему народу и прежде всего подрастаю­щему поколению и молодежи. Новая Конституция – это, по сути, жизненный путеводитель в руках молодых граждан, которым предстоит строить и защищать нашу страну в надвигающуюся эпоху больших перемен. Поэтому не будет преувеличением сказать, что данная Конституция – это политическая платформа устойчивого развития Казахстана на десятилетия вперед».

Принятие новой Конституции народом Казахстана есть самое большое доверие курсу Президента Касым-Жомарта Токаева.