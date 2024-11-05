Семинар по подготовке экспертов антиотмывочной системы проходит в Алматы

Международное мероприятие для оценщиков государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма организовано Секретариатом ЕАГ совместно с Агентством по финансовому мониторингу и МУМЦФМ.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В семинаре принимают участие около 50 представителей стран-участниц ЕАГ, таких как Беларусь, Индия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также эксперты из Азербайджан и Сербии, которые являются странами-участницами группы MONEYVAL.

На протяжении недели участников обучат основным критериям проведения взаимной оценки, методологии по оценке технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также процедур ЕАГ по проведению 3-го раунда взаимных оценок.

После завершения участники семинара-представители компетентных органов государств-членов ЕАГ получат необходимые знания о процедурах и методологии проведения взаимных оценок и будут включены в пул экспертов.