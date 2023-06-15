Семьям погибших при пожаре в Абайской области вручили ключи от квартир

Какая помощь оказывается родным погибших в результате лесных пожаров в Абайской области, рассказали в облакимате, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба акима Абайской области

По поручению президента РК семьям погибших лесников оказывается всесторонняя поддержка.

Каждая семья получит выплату в 7 млн тенге, дополнительно каждому ребенку будет выплачено 2 млн тенге.

В помощь включаются пособие по потере кормильца, единовременная социальная выплата и обустроенное жилье. Кроме того, проводится анализ кредитной нагрузки умерших и их семей для возможного списания кредитов, отметили в пресс-службе облакимата.

Сегодня семьям 14 погибших лесников и тракториста Сергея Архипова были вручены ключи от новых квартир в микрорайоне Карагайлы в городе Семее.

Аким области передал ключи от 2- и 3-комнатных квартир семьям погибших Саята Нуржигитова и Амангельды Дуйсембаева.

«Проводимая работа по поддержке семей, пострадавших в пожаре, находится под нашим постоянным контролем. Новые квартиры, которые мы сегодня передаем, полностью оборудованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Мы продолжим предоставлять дополнительную помощь», – подчеркнул Уранхаев.

Родственники погибших выразили признательность за помощь и поддержку государства.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного нашли позже, 13 июня.

Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Из средств фонда «Қазақстан халқына» им будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка.

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Для расследования причин и обстоятельств гибели работников лесничества при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы» создана специальная правительственная комиссия.