Какую помощь окажут семьям погибших при пожаре в Абайской области

Во исполнение поручений главы государства, данных на заседании оперативного штаба в области Абай, семьям погибших из средств фонда "Қазақстан халқына" будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы президента РК

Параллельно создан отдельный фонд для оказания необходимых мер поддержки семьям погибших и пострадавшим.

Вместе с тем более 40 казахстанских вузов готовы предоставить свои гранты и места в общежитиях студентам из пострадавших от пожара семей. При этом для студентов и магистрантов, обучающихся на платной основе, предусмотрен перевод на грант.

Кроме того семьям погибших будут оказаны следующие меры поддержки:

1) пособие по потере кормильца из республиканского бюджета на всех нетрудоспособных членов семьи (детям до совершеннолетия);

2) единовременная социальная выплата по потере кормильца из ГФСС на всех нетрудоспособных членов семьи;

3) обеспечение жильем с необходимой мебелью;

4) единовременная выплата на погребение из ЕНПФ.

Также определяется кредитная нагрузка погибших лиц и членов их семей для списания кредитов, добавили в Правительстве.