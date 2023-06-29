Сенат избрал пять судей Верховного суда РК
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Буланова Наталия
выпускающий редактор
Для избрания новых судей были внесены 10 кандидатур на альтернативной основе.
Сенат на пленарном заседании избрал пять судей Верховного суда РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Соответствующее представление президента зачитал председатель Высшего судебного совета Денис Шипп.
Он отметил, что для избрания пяти новых судей Верховного суда глава государства внес 10 кандидатур на альтернативной основе.
По результатам голосования судьями Верховного суда избраны Ерлан Айтжанов, Гулмира Исамберлиева, Нурлан Курмангалиев, Ерлан Космуратов, Габит Альжанов.