Сенат вернул в Мажилис поправки по вопросам выплат детям из Нацфонда

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сенат после рассмотрения на пленарном заседании проекта поправок по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования вернул закон в Мажилис со своими поправками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, что поправки разработаны в реализацию поручений главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта «Нацфонд – детям», предусматривающего отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия, с возможностью их последующего использования на улучшение жилищных условий и получение образования.

В ходе обсуждения закона с учетом замечаний и предложений головного комитета возникла необходимость внесения изменений и дополнения в принятый Мажилисом закон.

Как отметил сенатор Бекбол Орынбасаров, исключаются дублирующие нормы, регламентирующие компетенцию единственного акционера Фонда национального благосостояния, приводятся в соответствие нормы Закона «О специальных государственных органах Республики Казахстан» в связи с прекращением действия Конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы».

Для исключения рисков возникновения спорных ситуаций между банками и вкладчиками при переводе неиспользованных средств выплат целевых накоплений из банковских счетов на счета в ЕНПФ в долларах США сенаторы считают необходимым предусмотреть конвертацию в тенге не на день перевода, а на момент перевода. Данная поправка снижает риски возникновения арбитража между банками и физическими лицами, которые могут возникнуть в связи с высокой волатильностью курса тенге.

Кроме того, сенаторы предлагают исключить использование понятия «целевые накопления», так как они могут находиться только на целевых накопительных счетах ЕНПФ.

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