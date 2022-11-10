Сенат вернул в Мажилис проект республиканского бюджета на 2023 – 2025 годы

Сенат на пленарном заседании вернул в Мажилис проект республиканского бюджета на 2023 – 2025 годы со своими поправками, сообщает Kazpravda.kz. Как отмечается в заключении к документу, в ходе обсуждения законопроекта с учетом замечаний и предложений комитетов и депутатов Сената возникла необходимость внесения изменений и дополнений в одобренный Мажилисом законопроект по ряду основных направлений.

Так, на строительство и реконструкцию улиц населенных пунктов, автодорог и мостов сенат предложил 13,7 млрд. тенге, в том числе в 2023 году – 7,8 млрд. тенге.

«По итогам 2023 года доля автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии должна составить 85,1%», – говорится в заключении.

На строительство и реконструкцию водопроводных сетей предложено 22,2 млрд. тенге, в том числе в 2023 году – 8,2 млрд. тенге, что позволит увеличить доступ населения к услугам водоснабжения в городах до 99%, в селах – до 96,1%. На газоснабжение – 14 млрд. тенге, в 2023 году на сумму – 1,4 млрд. тенге, что позволит достигнуть уровня газификации до 61,6%;

Кроме того, перераспределены средства между государственными органами, а также поддержаны другие предложения депутатов.

«Предложений по увеличению расходов в общем поддержано на 71,8 млрд. тенге, в том числе в 2023 году на 30,0 млрд. тенге», – говорится в заключении.

Также Сенат вернул в Мажилис проект закона «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы» и принял закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023-2025 годы». Согласно документу, утверждается размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2023 год – 2 200 млрд. тенге, на 2024 год – 2 000 млрд. тенге, на 2025 год – 1 900 млрд. тенге.

«Гарантированный трансферт из Национального фонда Республики Казахстан будет направлен в республиканский бюджет для обеспечения расходов по выполнению государственных обязательств», - говорится в заключении.