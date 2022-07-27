Сенатор Ахылбек Куришбаев посетил ряд предприятий города Конаев

Депутат Сената Ахылбек Куришбаев в ходе рабочей поездки в Алматинскую область город Конаев посетил объекты в сфере энергетики, предпринимательства, сельского и рыбного хозяйства.

Сенатор ознакомился с деятельностью и процессом производства продукции тепличного комплекса "ЛСТ Агро". Он отметил, что в регионе реализуется программа, направленная на развитие сельского хозяйства. Природа региона идеально подходит для выращивания овощных культур, в этой связи необходимо придать отрасли новый импульс.

Кроме того, Ахылбек Куришбаев посетил расположенный в регионе рыбохозяйственный комплекс ТОО "Оспанова Девелопмент", который позволит сократить импорт рыбной продукции и увеличить объемы экспорта после реализации инновационного проекта, а также водно-энергетическое предприятие, расположенное в Капшагайском ущелье реки Или.