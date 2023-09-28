Сенатор Дархан Кыдырали принес присягу

Фото иллюстративное: primeminister.kz

Как напомнил спикер Сената Маулен Ашимбаев, указом президента РК 26 сентября 2023 года Дархан Кыдырали назначен депутатом Сената.

«Дархан Кыдырали – опытный государственный деятель. Мы вместе проводили несколько важных мероприятий, когда он занимал должность министра информации и общественного развития. Желаем успехов и уверены, что Вы продолжите трудиться на благо страны», – сказал Ашимбаев.

На заседании Дархан Кыдырали был избран в состав комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.