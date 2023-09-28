Сенатор Дархан Кыдырали принес присягу
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На пленарном заседании Сената Дархан Кыдырали, назначенный депутатом верхней палаты парламента РК, принес присягу, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как напомнил спикер Сената Маулен Ашимбаев, указом президента РК 26 сентября 2023 года Дархан Кыдырали назначен депутатом Сената.
«Дархан Кыдырали – опытный государственный деятель. Мы вместе проводили несколько важных мероприятий, когда он занимал должность министра информации и общественного развития. Желаем успехов и уверены, что Вы продолжите трудиться на благо страны», – сказал Ашимбаев.
На заседании Дархан Кыдырали был избран в состав комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.