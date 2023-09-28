Сенатор Дархан Кыдырали принес присягу

Парламент
142
Тусупбекова Лаура
корреспондент

На пленарном заседании Сената Дархан Кыдырали, назначенный депутатом верхней палаты парламента РК, принес присягу, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото иллюстративное: primeminister.kz

Как напомнил спикер Сената Маулен Ашимбаев, указом президента РК 26 сентября 2023 года Дархан Кыдырали назначен депутатом Сената.

«Дархан Кыдырали – опытный государственный деятель. Мы вместе проводили несколько важных мероприятий, когда он занимал должность министра информации и общественного развития. Желаем успехов и уверены, что Вы продолжите трудиться на благо страны», – сказал Ашимбаев.

На заседании Дархан Кыдырали был избран в состав комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

#Парламент #Сенат #депутат #Кыдырали

Популярное

Все
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Школьники не подвели
Первое «золото»
...А глаз как у орла
Нарушают и скрывают
Водопровод, которого нет…
В Усть-Каменогорске задержали «крестную маму» с партией наркотиков
Рост НДС чреват инфляцией
В Астану съедутся сильнейшие легкоатлеты мира
Сохранение культурного кода
Первый пошел!
Вековая ценность
Мелодии и краски мира
Вскрыли? Жди СМС!
Чиновники больше не за забором
Юрист новой формации
В начале пути
Три старика и железная собака
«Я вижу сердцем»
Реализацию проекта G4 City обсудили в правительстве
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Под шахтерской маркой
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении на полицейских
Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области
Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды
«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины

Читайте также

Казахстан и Узбекистан усилят контроль за перемещением энер…
Спикер Сената посетил промышленную выставку “ИННОПРОМ”
Казахстан и Кипр будут выдавать друг другу беглых преступни…
Закуп запчастей для вооружения и военной техники упростят в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]