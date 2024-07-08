Сенатор Калтаева: Закона по борьбе с лудоманией ждали давно

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Депутат Сената Ляззат Калтаева на своей Instagram-странице прокомментировала подписанный сегодня главой государства закон против лудомании

Фото: Сенат РК

Сегодня президент подписал закон, касающийся вопросов игорного бизнеса и лотерейной деятельности. Закон давно ждали.

Глава государства назвал лудоманию одним из опаснейших социальных пороков. По некоторым данным, порядка 400 тысяч граждан Казахстана регулярно участвуют в азартных играх либо являются клиентами букмекерских контор. Общественный вред от данного явления очевиден – разрушаются семьи, некоторые лудоманы, влезая в крупные долги либо совершают преступления, либо лишают себя жизни и др.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, с развитием интернета проблема лудомании значительно усугубилась и стала обретать черты самой настоящей социальной пандемии. Граждане получили беспрепятственный доступ к сайтам онлайн-казино и букмекерских контор. Теперь, чтобы сделать ставку не надо выходить из дома. Помимо этого, повсеместно на различных ресурсах мы видим рекламу и призыв граждан участвовать в азартных играх.

Поэтому очень своевременно, что особое внимание в законе будет уделено именно вопросам вовлечения граждан в азартные игры, в том числе посредством их рекламирования.

Новое в законе:

✅ Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх/пари

✅ К их числу дополнительно отнесены лица, состоящие в Едином реестре должников

✅ Ограничено участие лиц, занимающих ответственную государственную должность

✅ Госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов и др. могут быть уволены за участие в азартных играх/пари

✅ Будут утверждены типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы, тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр/пари

✅ Запрещена наружная реклама букмекерских контор и тотализаторов, их реклама на транспортных средствах, в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании

✅ Введен запрет на распространение лотерейных билетов и установку лотерейных терминалов в жилых домах и др. социальных объектах

✅ Для защиты здоровья подрастающего поколения от последствий потребления энергетических напитков вводится запрет на их реализацию лицам в возрасте до 21 года

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