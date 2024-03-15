Сенатор Ниязова о выступлении президента на заседании Национального курултая

Депутат Сената Нурия Ниязова на своей странице в Facebook написала пост о том, что глава государства в своих выступлениях всегда подчеркивает особую роль интеллигенции в укреплении единства народа

Фото: Нурия Ниязова/Facebook

Началось выступление главы государства Касым-Жомарта Токаева на третьем заседании Национального курултая на котором он, говоря о смене правительства в начале февраля и поставленных перед ним задачах, очень точно отметил, что прежде всего, важно укреплять единство нашего народа.

Касым -Жомарт Кемелевич постоянно подчеркивает в своих выступлениях - "Нация, объединенная общими устремлениями, никогда не останется внакладе, всегда будет впереди. В укреплении единства народа особая роль принадлежит интеллигенции, особенно представителям старшего поколения, к которым прислушиваются в обществе. Они – цвет и гордость нашей нации".

В нашем народе, стране есть важная ценность, которую мы смогли сохранить - мудрое слово старшего поколения, которому внемлет молодежь.

Единство народа начинается с единства его интеллигенции. Иными словами, первостепенное значение имеет солидарность и согласие среди известных и уважаемых в нашем обществе людей. Они должны подавать пример и говорить о действительно больших и созидательных темах, способствующих укреплению единства нации, правильному воспитанию подрастающего поколения!