О нерациональном распределении грантов на подготовку медиков заявила депутат Ниязова

Сенат
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Дана Аменова
Корреспондент

Недостаточным количеством государственных грантов для студентов медицинских специальностей обеспокоена депутат Сената Нурия Ниязова, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Нерациональное распределение государственного заказа по образовательным программам высшего и послевузовского образования негативно влияет на ситуацию с кадрами в медицинской сфере. Об этом в своем депутатском запросе рассказала сенатор Нурия Ниязова.

По словам парламентария, для обеспечения финансовой устойчивости ВУЗы вынуждены добирать студентов на платной основе, что сказывается на перегрузке инфраструктуры, снижении качества обучения и повышении стоимость обучения. Так, 70% студентов бакалавриата Казахского национального медицинского университета имени С.Ж.Асфендиярова программы «Общая медицина» обучаются на платной основе, тогда как на специальности «Технология фармацевтического производства» - только 4%. Это связано с тем, что МНВО выделяет больше грантов на технологию фармацевтического производства, чем Минздрав на общую медицину.

«В 2023 году выделено всего 250 государственных общеобразовательных грантов на специальность «Общая медицина». По данной специальности обучаются все будущие врачи всех специализаций, по которым в регионах наблюдается дефицит кадров. По специальности «Педиатрия» в 2023 году выделено 109 грантов, это будущие неонатологи и детские врачи всех специальностей. При этом дефицит медицинских кадров по РК из года в год сохраняется в пределах 3,5 - 4 тыс. В этом случае министерство должно влиять на покрытие дефицита в отдельных врачебных специальностях, и соответственно, выделять государственные образовательные гранты, с учетом потребностей регионов», – сказала Нурия Ниязова.

Кроме того, сенатор отметила проблему перепроизводства кадров по специальности «Технология фармацевтического производства», что приводит к трудностям с трудоустройством. Лишь 65% выпускников находят работу по специальности, остальные работают в смежных отраслях.

Она предлагает перераспределить гранты на более востребованные направления, такие как «Общая медицина», «Педиатрия» и «Общественное здравоохранение».

#Сенат #медицина #дефицит #кадры #сенатор

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