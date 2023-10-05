Сенатор заявил о внешних силах, распространяющих радикальный ислам в Казахстане

Сенат, Культура и общество
177
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

По словам депутата, проблема назрела до такого уровня, когда нужно бить тревогу

Фото: parlam.kz

Депутат Сената Нурторе Жусип встревожен радикализацией ислама в стране и трубет принять меры по предотвращению распространения религиозного экстремизма в Казахстане. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По мнению сенатора, сегодня в Казахстане много молодых людей, попавших в ловушку чуждых религиозных течений.

«Проблема назрела до такого уровня, когда нужно бить тревогу. В стране средний возраст людей, проявляющих интерес к религии, молодеет. Согласно неофициальным данным, 75% искателей религиозного образования пользуются открытыми интернет-ресурсами. Это говорит о том, что деструктивные силы эффективно используют в своей деятельности все возможности информационного пространства», - сказал депутат.

Он констатировал, что сегодня растет объем контента, опровергающего традиции и национальные ценности народа через открытые интернет-ресурсы, продвигая позиции нетрадиционного ислама.

«В результате этого со стороны наших граждан проявляются возражения против наших традиций и национальных ценностей, традиционной культуры и искусства, неуважение к государственным символам и некоторым праздникам, не соответствующий требованиям светского общества отказ от определенных законом общих обязанностей, таких как служба в армии, получение среднего образования, некоторые виды медицинских процедур. Также открыто предпринимаются попытки навязать молодежи искаженные религиозные представления, отвлекая от всеобщего обучения, здравого ума, современных взглядов», - отметил сенатор.

Нурторе Жусип призвал уполномоченные органы задуматься о том, что одержимые радикальной идеологией люди работают во всех сферах общества.

«Внешне они открыто не проявляют сопротивления, а внутренне руководствуются чуждой идеологией. Сейчас внешние силы создают различные общественные фонды, объединения, занимаются, на первый взгляд, благими мерами, такими как просвещение, образование, социальная поддержка, выделение финансовых грантов. Таким образом «благодетели» реализуют недоброжелательные умыслы, пополняя ряды своих сторонников. Становится страшно от одной мысли о количестве детей, растущих в их семьях, и их влиянии на окружающих людей», - продолжил депутат.

Сенатор признал, что благодатной почвой для распространения чуждого ислама являются необразованность и безработица.

«Сегодня также наблюдается дефицит грамотных теологов и имамов, которые помогали бы избавить граждан от такого рода внешних сил. В стране функционируют всего 9 медресе и только один университет по подготовке имамов (Нур-Мубарак). В результате растет число неофициально обучающихся за рубежом граждан. Идеологическая направленность их знаний и соответствие нашей традиционной религии вызывают сомнения. Одной из причин является отсутствие системной, последовательной работы по предупреждению вышеуказанных аспектов, отсутствие взаимной координации между компетентными органами и системы по управлению рисками в данной сфере», - отметил депутат.

Нурторе Жусип считает необходимым совершенствовать действующее законодательство с учетом национального самосознания, изучив передовой опыт зарубежных стран, а также пропагандировать национальные ценности на государственном уровне, проводить широкую просветительскую работу в СМИ, школах и семье, общественных институтах.

Кроме того, он предложил создать во всех регионах самостоятельные управления по делам религий и усилить их кадровый потенциал, а также создать центр по переподготовке лиц, самостоятельно получивших религиозное образование за рубежом, и аккредитовать их дипломы.

«Правительство должно держать данный актуальный вопрос на строгом контроле», - подчеркнул депутат.

Отметим, накануне на пленарном заседании депутат Мажилиса Ермурат Бапи заявил, что уровень распространения в стране радикальных течений Ислама и свободная деятельность их представителей свидетельствует о том, что в госорганах Казахстана работают и проводят деструктивную работу приверженцы ваххабизма.

#Сенат #проблема #заявление #ислам #депутатский запрос #тревога #Нурторе Жусип #радикализм

Популярное

Все
Ждем побед в боксе
По воде, по суше и по воздуху
Как живёшь, сельский учитель?
Современный школьник умнее вчерашнего
Инвестиции для молодых
Осторожно: вспышка кори!
Субсидии в помощь!
Консолидирующий фактор казахского языка
Простите, Учитель!
В Астане проходит юбилейный, XV Евразийский энергетический форум KAZENERGY
Как повысить казахстанское содержание в проектах нефтегазовой индустрии
Разговор будет о главном
Певец цветущей степи
Повысить ответственность акимов
Ударит ли горбушка по горбу?
Больше инвестиций – больше проектов
В Казахстане отмечают День учителя
Ненужные инвестиции
Покажи-ка нам свой класс, жас сарбаз!
О школах и градостроительстве
Все для счастливых пенсионеров
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
Токаев ответил на вопросы немецких журналистов об отношениях с Россией и конфликте вокруг Украины
Токаев и Шольц выступили с совместным заявлением для прессы
В авиакатастрофе под Карагандой погибли пилот-инструктор и курсант военного института – КГА
Оставившую новорожденную в чайхане «мать-кукушку» ищут в Актобе
Петроглифы: connecting people
Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

Когда заработает безвиз с Китаем, ответили в МВД
Казахстан и Китай будут обмениваться информацией о гражданах
Казахстан присоединился к Тюркскому инвестиционному фонду
Вынесен приговор экс-директору мангистауского медиахолдинга

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]