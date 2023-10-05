Сенатор заявил о внешних силах, распространяющих радикальный ислам в Казахстане

По словам депутата, проблема назрела до такого уровня, когда нужно бить тревогу

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Депутат Сената Нурторе Жусип встревожен радикализацией ислама в стране и трубет принять меры по предотвращению распространения религиозного экстремизма в Казахстане. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По мнению сенатора, сегодня в Казахстане много молодых людей, попавших в ловушку чуждых религиозных течений.

«Проблема назрела до такого уровня, когда нужно бить тревогу. В стране средний возраст людей, проявляющих интерес к религии, молодеет. Согласно неофициальным данным, 75% искателей религиозного образования пользуются открытыми интернет-ресурсами. Это говорит о том, что деструктивные силы эффективно используют в своей деятельности все возможности информационного пространства», - сказал депутат.

Он констатировал, что сегодня растет объем контента, опровергающего традиции и национальные ценности народа через открытые интернет-ресурсы, продвигая позиции нетрадиционного ислама.

«В результате этого со стороны наших граждан проявляются возражения против наших традиций и национальных ценностей, традиционной культуры и искусства, неуважение к государственным символам и некоторым праздникам, не соответствующий требованиям светского общества отказ от определенных законом общих обязанностей, таких как служба в армии, получение среднего образования, некоторые виды медицинских процедур. Также открыто предпринимаются попытки навязать молодежи искаженные религиозные представления, отвлекая от всеобщего обучения, здравого ума, современных взглядов», - отметил сенатор.

Нурторе Жусип призвал уполномоченные органы задуматься о том, что одержимые радикальной идеологией люди работают во всех сферах общества.

«Внешне они открыто не проявляют сопротивления, а внутренне руководствуются чуждой идеологией. Сейчас внешние силы создают различные общественные фонды, объединения, занимаются, на первый взгляд, благими мерами, такими как просвещение, образование, социальная поддержка, выделение финансовых грантов. Таким образом «благодетели» реализуют недоброжелательные умыслы, пополняя ряды своих сторонников. Становится страшно от одной мысли о количестве детей, растущих в их семьях, и их влиянии на окружающих людей», - продолжил депутат.

Сенатор признал, что благодатной почвой для распространения чуждого ислама являются необразованность и безработица.

«Сегодня также наблюдается дефицит грамотных теологов и имамов, которые помогали бы избавить граждан от такого рода внешних сил. В стране функционируют всего 9 медресе и только один университет по подготовке имамов (Нур-Мубарак). В результате растет число неофициально обучающихся за рубежом граждан. Идеологическая направленность их знаний и соответствие нашей традиционной религии вызывают сомнения. Одной из причин является отсутствие системной, последовательной работы по предупреждению вышеуказанных аспектов, отсутствие взаимной координации между компетентными органами и системы по управлению рисками в данной сфере», - отметил депутат.

Нурторе Жусип считает необходимым совершенствовать действующее законодательство с учетом национального самосознания, изучив передовой опыт зарубежных стран, а также пропагандировать национальные ценности на государственном уровне, проводить широкую просветительскую работу в СМИ, школах и семье, общественных институтах.

Кроме того, он предложил создать во всех регионах самостоятельные управления по делам религий и усилить их кадровый потенциал, а также создать центр по переподготовке лиц, самостоятельно получивших религиозное образование за рубежом, и аккредитовать их дипломы.

«Правительство должно держать данный актуальный вопрос на строгом контроле», - подчеркнул депутат.

Отметим, накануне на пленарном заседании депутат Мажилиса Ермурат Бапи заявил, что уровень распространения в стране радикальных течений Ислама и свободная деятельность их представителей свидетельствует о том, что в госорганах Казахстана работают и проводят деструктивную работу приверженцы ваххабизма.