Сенаторы Ляззат Калтаева, Ляззат Рысбекова и Нариман Турегалиев встретились с социальными предпринимателями, где обсудили вопросы предоставления социальных услуг людям с инвалидностью.

«Недопустимо, чтобы для осуществления протезирования, особенно его несложных видов, людям приходилось ездить в другие регионы и ожидать там изготовления протеза. Необходимо поощрять, поддерживать и не создавать барьеров для деятельности небольших ортопедических и других мастерских по изготовлению и ремонту технических средств реабилитации на местном уровне», - отметила в ходе встречи Ляззат Калтаева.

Также депутаты посетили Центр специальных социальных услуг для престарелых и людей с инвалидностью.

Депутаты отметили важность разукрупнения медико-социальных учреждений стационарного типа. При этом, по словам сенаторов, в ЗКО такая практика уже активно применяется. В районах области открыты четыре центра малой вместимости, где проживают не более 50 человек. В ходе встречи депутаты подчеркнули, что такой опыт важно поддерживать и масштабировать в других регионах.

В свою очередь, предприниматели с инвалидностью попросили депутатов посодействовать в устранении дискриминационной практики отказов в кредитовании по признаку инвалидности в банках второго уровня.

Сенаторы согласились с тем, что данный вопрос необходимо решать, так как вопрос занятости и экономической состоятельности лиц с инвалидностью необходимо решать в том числе и поддержкой кредитования их предпринимательской деятельности.