Сенаторы обсудили с западноказахстанцами предстоящий референдум и развитие предпринимательства

Депутаты Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству посетили ряд объектов Западно-Казахстанской области.

В частности, депутаты ознакомились с деятельностью таких предприятий, как акционерные общества «Уральскагрореммаш», Уральский завод «Зенит», «Уральский трансформаторный завод», а также домостроительный комбинат, тепличный комплекс и с ходом ремонта дороги «Уральск - граница Российской Федерации».

Отметим, что на всех объектах, сенаторы проводили встречи с трудовыми коллективами, в ходе которых обсуждали основные положения конституционной реформы, инициированной Главой государства.

«Основная цель нашего выезда - это обсуждение основных положений конституционной реформы, затрагивающей треть статей основного Закона страны. Предстоящий референдум станет одним из важнейших политических событий нашего государства. Поэтому каждый казахстанец должен внести свой вклад в становление Нового Казахстана», - отметил Даурен Адильбеков.

Также сенаторы совместно с руководством и предпринимателями региона обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры и реализации программы «Дорожная карта бизнеса».

В ходе заседания предпринимателями региона были подняты ряд вопросов, препятствующих их эффективной деятельности.

Все эти предложения будут проработаны в ходе дальнейшей законотворческой деятельности сенаторов.

Кроме того, в режиме видеоконференсвязи участие в заседании приняли представители министерств национальной экономики, сельского хозяйства, энергетики, финансов, а также труда и социальной защиты населения.