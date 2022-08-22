Фото: пресс-служба Сената
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Сенаторы посетили сельскохозяйственные производства Туркестанской области

Депутаты Сената Парламента Казахстана Али Бектаев и Алимжан Куртаев ознакомились с деятельностью фермерских хозяйств Казыгуртского района Туркестанской области. Парламентариям продемонстрировали ход сбора урожая яблок в производственном кооперативе «Бірлік», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Фермеры рассказали сенаторам о том, что за последние 10 лет площадь яблоневых садов превысила 604 гектара. В производственном кооперативе работают сотни жителей района. На сегодняшний день собрано более 500 тонн яблок, которые экспортируются в соседние страны. Это производство показывает важность диверсификации сельского хозяйства.

Кроме того, депутаты встретились с предпринимателями района и главами крестьянских хозяйств. В ходе встречи участники обменялись мнениями об уровне социально-экономического развития страны. Сенаторы, в свою очередь, рассказали о проводимой в Парламенте работе, а также о политических реформах, инициированных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

«Интенсивное садоводство приносит в 1,5-3 раза больше прибыли, чем зерновое и хлопковое хозяйство, на гектар. Это очень важно для сельских жителей. В связи с этим профильным ведомствам необходимо больше поддерживать данную сферу путем внедрения соответствующей техники, в том числе теплосберегающих технологий», – сказал сенатор Али Бектаев.

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