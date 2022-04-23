Сенаторы приняли участие в традиционном субботнике

Депутаты и работники Аппарата Сената приняли участие в традиционном общегородском субботнике.

Они высадили более ста саженцев сосны, берёзы и лиственницы на пречесении проспектов Кошкарбаева и Тәуелсіздік, рядом с мечетью Хазрет Султан.

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев отметил, что решение экологических проблем является одним из ключевых приоритетов общенациональной повестки.

«По инициативе Президента страны принят и реализуется национальный проект «Жасыл Қазақстан». В его рамках поставлены масштабные задачи по улучшению качества воздуха, посадке 2 млрд деревьев, сохранению экосистемы озёр, рек, правильному управлению водными ресурсами и другие меры. Наша сегодняшняя экологическая акция является конкретным вкладом в реализацию общенациональной экологической повестки», - отметил Спикер Сената.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что сенаторы готовы к активной работе по выполнению поручений Президента страны в части реализации экологических инициатив.

«В предстоящий период Сенат Парламента Казахстана будет продолжать работу по законодательной поддержке экологических инициатив. В этом направлении мы готовы к активной совместной деятельности с экологами, экспертами, представителями общественности и международных организаций», - сказал Председатель Сената.