Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты. На нём сенаторы рассмотрели и приняли Закон «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)», сообщает пресс-служба Сената РК.

Конвенция направлена на защиту интересов работников, занятых неполное рабочее время для обеспечения их равных прав с сотрудниками, занятыми полный рабочий день. В частности, речь идёт об усилении социальной защиты казахстанцев.

«Конвенция предусматривает защиту интересов граждан, занятых неполное рабочее время. В частности, защищает их права на получение заработной платы, безопасность и гигиену труда, социальное обеспечение, ежегодный оплачиваемый отпуск и отпуск по болезни. Надеемся, что Конвенция послужит дальнейшему внедрению в нашей стране международных стандартов в этой сфере», - сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания сенаторы также озвучили свои депутатские запросы.

Мурат Бактиярулы отметил важность законодательного совершенствования мелиоративной деятельности в стране, для поддержки аграриев, занимающихся поливным земледелием, а также упрощения процедур кредитования фермеров.

Абдалы Нуралиев поднял проблему загрязнения атмосферного воздуха и отметил важность увеличения эффективности реализации мероприятий, направленных на комплексное решение экологических проблем страны.