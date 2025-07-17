Сенаторы рассказали жителям Шымкента о приоритетах государственной политики

Сенат
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Венера Баталова
корреспондент

Сенаторы Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова встретились с жителями Абайского района города Шымкент, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат РК

Депутаты рассказали об основных итогах прошедшей парламентской сессии, последних изменениях в законодательстве и ключевых направлениях государственной политики.

Особое внимание было уделено поправкам, направленным на повышение качества жизни населения, защиту прав граждан и совершенствование системы правосудия. В числе обсуждаемых тем также государственная жилищная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, борьба с незаконным оборотом наркотиков и вопросы, касающиеся уголовного законодательства. Жители мегаполиса активно задавали вопросы о городской инфраструктуре, строительстве соцобъектов, коммунальных услугах, благоустройстве, развитии бизнеса, образовании и здравоохранении.

«Устойчивое развитие регионов невозможно без постоянного диалога с населением. Такие встречи помогают выявлять актуальные проблемы и находить решения, соответствующие реальным потребностям людей. Рабочие поездки позволяют лично ознакомиться с ситуацией, услышать мнения граждан, бизнеса и общественных организаций. Это основа справедливой и ответственной законодательной политики. В центре внимания - достойные условия жизни, современная инфраструктура, качественное образование, доступное здравоохранение и поддержка предпринимательства», - отметил Нурлан Бекназаров.

Парламентарии также посетили колледж легкой промышленности и сервиса. Они ознакомились с материально-техническим оснащением учебного заведения, осмотрели аудитории и лаборатории, пообщались с педагогами и студентами. Особое внимание было уделено вопросам подготовки квалифицированных специалистов, трудоустройства выпускников и роли колледжей в устойчивом развитии экономики.

«2025 год объявлен Годом рабочих профессий. В связи с необходимостью реформирования системы технического и профессионального образования, мы совместно с коллегами инициировали проект закона, направленный на ее модернизацию. В числе приоритетов - цифровизация учебного процесса, расширение автономии колледжей, обновление образовательных программ и развитие дуального обучения, сочетающего теорию с практикой на производстве», - отметила Айгуль Капбарова.

#депутаты #регионы #Сенат #Шымкент

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