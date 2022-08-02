Сенаторы Султанбек Макежанов и Нурторе Жусип Посетили ряд предприятий города Алматы

Депутаты Султанбек Макежанов и Нурторе Жусип в рамках рабочего визита в город Алматы посетили Индустриальную зону и Специальную экономическую зону «Парк инновационных технологий».

В ходе визита сенаторы ознакомились с действующими и реализуемыми проектами на территориях Индустриальной и Специальной экономической зоны, а также обсудили вопросы развития СЭЗ «ПИТ».

Кроме того, сенаторы рассказали об итогах деятельности Палаты, подробно разъяснив ключевые нормы законов, принятых в ходе прошедшей сессии. Также уделили особое внимание вопросам развития малого и среднего бизнеса по городской программе «Алматы Бизнес», отметив важность решения социальных проблем населения.

По итогам встречи парламентарии отметили, что предложения и просьбы специалистов, работающих в индустриальной зоне, будут доведены до сведения соответствующих уполномоченных органов.

Султанбек Макежанов и Нурторе Жусип так же посетили завод Hyundai Trans Kazakhstan.