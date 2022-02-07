Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты

Фото пресс-службы Сената Парламента РК
Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, где была утверждена повестка дня заседания Палаты, которое запланировано на 10 февраля текущего года.

На заседании Сената будет рассмотрен вопрос принесения присяги депутатом Сената Ляззат Калтаевой и избрания ее в состав постоянного Комитета Сената Парламента.

Также сенаторы рассмотрят законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины». Целью документа является совершенствование международной налоговой дисциплины посредством оказания Правительством Казахстана и Правительством США взаимного содействия в вопросах налогообложения с использованием эффективной инфраструктуры для автоматического обмена информацией.

Кроме того, на заседании Бюро между постоянными Комитетами Сената были распределены законопроекты, раннее одобренные Мажилисом для проведения дальнейшей работы.

Популярное

Все
Погода в Казахстане ухудшится в отдельных регионах
Базу «Казавиаспас» модернизировали в Павлодаре
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Против буллинга - через диалог: карагандинские прокуроры стали наставниками в школах
Акцию по сохранению культурного наследия провели в Казахстане
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
Экономика открытых дверей: в Казахстане упрощают правила въезда
Плюс 10 позиций за год: Казахстан укрепил позиции в рейтинге счастья
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Стремление к статусу IT-хаба Евразии: как Казахстан развивает ИИ и технологии?
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу
Весенний триумвират
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
В Казахстане пресекли деятельность десятков нарколабораторий
Президент поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи
425 научных организаций и новое поколение ученых: как развивается отрасль
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Казахстан вернулся на пьедестал Кубка мира по гимнастике
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение

