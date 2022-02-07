Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты

Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, где была утверждена повестка дня заседания Палаты, которое запланировано на 10 февраля текущего года.



На заседании Сената будет рассмотрен вопрос принесения присяги депутатом Сената Ляззат Калтаевой и избрания ее в состав постоянного Комитета Сената Парламента.



Также сенаторы рассмотрят законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины». Целью документа является совершенствование международной налоговой дисциплины посредством оказания Правительством Казахстана и Правительством США взаимного содействия в вопросах налогообложения с использованием эффективной инфраструктуры для автоматического обмена информацией.



Кроме того, на заседании Бюро между постоянными Комитетами Сената были распределены законопроекты, раннее одобренные Мажилисом для проведения дальнейшей работы.