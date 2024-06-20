Сенсационная находка: в заповеднике-музее «Таңбалы» обнаружена редкая монета

Научные сотрудники заповедника-музея «Таңбалы» сделали сенсационное открытие во время раскопок в долине Когалы, проводимых международной историко-археологической экспедицией

Фото: пресс-служба МКИ

Впервые в Казахстане был найден очень редкий вид монеты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ.

По мнению специалистов в области тюрко-согдийской раннесредневековой нумизматики, эта монета использовалась с середины VII века.

«Памятники долины Когалы, изучаемые экспедицией, относятся к культуре западных тюрков, населявших земли Семиречья в первых половинах VII-VIII веков. Сейчас в научно-реставрационной лаборатории «Таңбалы» ведутся первые консервационные работы над этим уникальным артефактом»,– пишут в распространенном пресс-релизе

В пресс-службе добавили, что археологические раскопки все еще продолжаются.