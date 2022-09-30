Сердце долины Жетысу

Мерке – одно из немногих средневековых городищ в Семиречье, сохранивших до наших дней свое название практически в неизменном виде.

На караванных тропах

Благодаря этому ученым не пришлось особо ломать голову по поводу местонахождения поселения, упомянутого в старинных письменных источниках разных путешественников.

В свое время поселение Мерке, появившееся в предгорьях Кыргызского Алатау, одного из хребтов Тянь-Шаня, было в чис­ле крупных торговых центров на Великом шелковом пути и играло важную роль в жизни местного населения.

Впервые Мерке стал известен в VIII веке наряду с Таразом, хотя возник, по всей видимос­ти, еще раньше. Уже в IX–X столетиях город с таким названием в своих путевых записках «Китаб ал-масалик ал-мамалик» и «Китаб ал-харадж» указали арабские чиновники-гео­графы Абдаллах ибн Хордадбех и Кудама ибн Джафар, которые считали его довольно большим и богатым селением. В книге первого, написанной в 846–847 годах, как и в заметках второго говорится, что расстояние между Куланом и Мирки составляет 4 фарсаха пути. Кроме того, в труде Абдаллаха ибн Хордадбеха указано, что город находился на караванном пути между Куланом и Аспарой, местоположение которых известно. Так что их информация только подтвердила предположения ученых.

Ценные сведения о городе Мерке содержатся в труде неизвестного автора «Худуд-ал-Алем», написанном в 982–983 годах на персидском языке: «Мирки – селение, в нем живут халухи (карлуки), приходят также купцы. И между этими двумя селениями находятся три халухских племени, их называют бистан, хаим, бириш».

Более обстоятельную картину в своем сочинении, составленном примерно в 985 году, привел арабский географ Мухаммед ибн Ахмед аль-Макдиси (аль-Мукаддаси), который охарактеризовал увиденное им так: «Мирки – (город) средней величины, укрепленный, имеется цитадель. Соборная мечеть была в древности церковью». Очевидец также указал, что крупным военачальником за стеной был построен рабат.

– Средневековый город Мерке также упоминается в легендах, – говорит специалист областной дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников Акжан Оразбакова. – В одной из них говорится, что когда-то в долине реки Шу правил юный, но умный и смелый каган Шу. Однажды он узнал от египетского торговца, что Александр Македонский на том берегу Яксарта (Сырдарьи) готовится начать битву. Собрав в укреплении на берегу Шу всех военачальников, он приказал: «Пусть каждый по возвращении на родину на территории своих земель, вдоль течения рек, у высоких гор, возле больших дорожных путей построит башню или город. Пусть у города будут крепкие ворота, стены высокие, как те горы, а ров вокруг города такой глубины, как река Шу. Если в мирное время в городе будет изобилие травы и животных, то в тяжелые времена его трава будет кормом для лошадей, а животные – пропитанием для людей. Постройте у каждого города сторожевые башни, а на речных переправах – крепости». На следующий день Шу-каган направился в сторону Сырдарьи. Вернувшись через семь месяцев и семь дней, каган увидел 40 отстроенных городов, крепостей на переправах рек Кожакент, Талас, Шу и вернулся в крепость.

Известные казахстанские археологи Дмитрий Воякин и Карл Байпаков в книге «Сокровища древнего и средневекового Тараза и Жамбылской области» отметили, что после десятого столетия упоминаний о городе в письменных источниках не встречается, но установлено, что он все же существовал и в XI–XIII веках. Авторы сделали предположение, что Мерке, возможно, даже был еще населен в конце XIV – начале XV веков.

Наибольшее развитие средневековый полис получил в период Карлукского каганата в VIII–X веках и государства Караханидов в последующие два столетия.

– Это был укрепленный город с шахристаном, цитаделью и примыкавшей к нему сельской округой, – проинформировала заместитель директора государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Анна Крокошева. – Официально считается, что город опустел в XIII веке, в период нашествия монгольской армии. Существующее же сегодня селение Мерке возникло в период строительства первых кокандских крепостей в качестве пограничного пункта на территории Южного Казахстана в первой половине XIX века и связано с расширением границ ханства.

Крепость и поселение Мерке основаны в 1825 году на развалинах средневекового укрепления в период правления Мадали-хана на возвышенном правом берегу одноименной речки, берущей начало высоко в горах из ледников. Крепость входила в северную ветвь оборонительной системы, обеспечивавшей Коканду господство на завоеванной территории Южного Казахстана. Она служила военно-административной и опорной базой его ханов в прилегающем регионе в отношениях с мирным кочевым населением до середины 60-х годов XIX века. Отсюда кокандские власти более 30 лет осуществляли контроль за движением торговых караванов, высылали сборщиков податей в окрестные казахские аулы, предпринимали карательные походы в степь для подавления актов неповиновения и социального протеста со стороны подвластных кочевников.

На правом берегу Карасу

В свое время историк и востоковед Василий Бартольд, обследовавший города Шымкент, Тараз, Тарты, а также побережье Иссык-Куля и Илийскую долину, в своем «Отчете о поездке в Среднюю Азию с научной целью» отметил, что положение Мерке, как и Аспары, было определено именно его названием. Руины городища обнаружены на западной окраине современного одноименного аула, являющегося административным центром Меркенского района. Исследовав остатки некогда процветающего полиса, Василий Бартольд предположил, что «средневековое селение Мерке было значительно обширнее нынешнего».

– По одной версии название города произошло от слова «мирки», что на языке фарси означает «центр», в искажении дошедшее до нас как Мерке, – сказала Анна Крокошева. – Согласно другой – городище получило свое имя от существовавших в начале XI века племен миркитов, пришедших на эту территорию с севера.

Позже в разные годы то, что осталось от населенного пункта, датированного VII–XIII веками, также исследовали археологи Александр Бернштам, Евгения Агеева, Кемаль Акишев, Карл Байпаков и Арнабай Нуржанов.

– Основное укрепление средневекового городища Мерке находится на правом берегу реки Карасу, в центре современного аула Мерке. У города есть крепостные стены с башнями, цитадель можно увидеть издалека, – сказала Акжан Оразбакова.

По ее словам, раскопки

2006–2007 годов, которые проходили на территории, примыкающей к северной стене цитадели, показали, что городище вытянуто вдоль берега. Оно производит внушительное впечатление, особенно в центральной части, где возвышается цитадель с башней. Здесь хорошо прослеживаются площадь, где когда-то располагался шахристан, и внешний вал, который в древности опоясывал весь город кирпичными стенами, толщина которых составляла около 4 метров в основании. Лучше всего вал сохранился в северной части. Вдоль него проходил ров глубиной 1,5 метра и шириной 15 метров. Сам же вал сегодня имеет высоту 5 метров и толщину около 20 метров.

В «Исследованиях городища Мерке» Дмитрия Воякина и

Арнабая Нуржанова отмечено, что в плане городище, от которого остался лишь бугор, представляет собой практически прямоугольник, вытянутый с востока на запад. Самая длинная сторона – северная. Ее длина равна 380 метрам. Западная стена протянулась на 250 метров, восточная – на 275. По углам располагались круглые башни. Еще две башни фланкировали въезд в цитадель в юго-западном углу южной стены. Сама цитадель размещалась на прямоугольной площадке размером 75 х 110 метров. Остатки построек сохранились в виде больших и малых холмов.

Что касается шахристана, то он дошел до наших дней в виде неправильного четырехугольного бугра высотой 3 метра, окруженного оплывшим валом. По углам и периметру виднеются следы башен, которые представляют собой выступающие округлые холмы высотой 1,5–2 метра. Въез­ды на территорию шахристана находились с западной и,

по-видимому, с восточной сторон, предположили археологи Дмитрий Воякин и Карл Байпаков. Естественной защитой с запада являлась река Карасу с ее крутым берегом и болотистой поймой. С северной и восточной сторон остались остатки рва шириной 15 метров.

Часть территории городища занята современными постройками, садами и сельскохозяйственными угодьями. Кое-где старые рвы используются под русла поливных арыков.

По информации Анны Крокошевой, последние раскопки на территории Мерке проводились в 2016 году. Работы велись под руководством доктора исторических наук Мадияра Елеуова, который в то время активно занимался исследованием южных регионов страны, в частности памятников Шу-Таласской долины. Раскопки городища позволили выделить три культурных слоя, относящихся к VII–XII векам. Учеными обнаружено большое количество поливной и неполивной керамики. Среди них – фрагменты кувшинов, кружек, изготовленных на гончарном круге, хумы и хумчи ручной работы, чаши, котлы, горшки, светильники, различные сосуды и крышки к ним, очажные подставки, части дастарханов. Все они отличаются как формами и размерами, так и орнаментальным оформлением. Что касается узоров, то встречаются самые разные: преобладают образцы геометрического и растительного типов, которые в основном процарапаны, врезаны или вдавлены, реже налеплены. На керамических изделиях можно увидеть спиралевидные элементы, стилизованные растительные мотивы – цветы, побеги, листья, бутоны, а также змейки, насечки, елочки и просто линии, несвязанные между собой.

Помимо глиняных изделий найдены артефакты из бронзы, среди которых пряжки, а также обломки изделий из стекла. Что касается последнего, то древние мастера использовали как бесцветное прозрачное, так и матовое крашеное стекло зеленоватого оттенка. Стеклянные находки ученые относят

к IX–XI векам.

Рынок на древнем городище

Установлено, что в Мерке жили купцы, ремесленники и земледельцы, выращивавшие в долине пшеницу и ячмень, а также разбившие сады и виноградники. Местные жители – сначала это были саки, усуни, гунны, а затем тюрки, тюргеши, карлуки, кыпчаки, казахи – занимались и скотоводством, каждый год увеличивая поголовье овец и лошадей.

В настоящее время от средневекового полиса остался лишь большой холм прямоугольной формы с остатками следов бывшей крепости и города в виде оплывших бугров и развалин. В юго-западной части возвышаются руины цитадели. Стена, отделяющая шахристан от цитадели, сегодня представляет собой земляной вал. Шахристан имеет в плане форму неправильного четырехугольного бугра высотой 3 метра, окруженного оплывшей стеной.

– Результаты проведенных научно-исследовательских работ на городище очень близки к данным письменных источников и легенд. А остатки городских строений и богатейшая коллекция керамики свидетельствуют о высоком уровне развития гончарного ремесла, культурных и торговых связях с городами Южного Казахстана и Жетысу, Восточного Туркестана, Согда и Хорезма, – рассказывает Акжан Оразбакова.

Сегодня Мерке относится к памятникам истории и культуры республиканского значения. В 2017 году в рамках программы «Рухани жаңғыру» город внесен в список сакральных памятников Казахстана регионального значения по проекту «Сакральная география Казахстана».

Предварительные исследования городища дали интересные материалы о его жизни, топографии и этапах развития, а также показали, что Мерке являлся одним из важных торговых, производственных и культурных цент­ров на Великом шелковом пути.

Сегодня это место – небольшой, утопающий в зелени уютный уголок у оживленной автомагистрали. По дороге от Тараза в сторону Алматы он возникает внезапно, подобно долгожданному оазису в пустыне. По ней на грузовиках возят различные товары в Китай, Афганистан, Индию, Узбекистан, страны Европы и Ближнего Востока, как когда-то шелк и специи, ковры и самоцветы, ювелирные украшения и экзотических животных, лекарства и керамику, оружие и доспехи доставляли караваны из сотен верблюдов.

Но, к сожалению, в настоящее время почти половина центральной части памятника оказалась уничтоженной современными постройками. Дмитрий Воякин и Арнабай Нуржанов в своем труде «Исследования городища Мерке» отметили, что это произошло из-за варварского разрушения городища перекопами, строительства грунтовых дорог, карьеров для добычи глины, сделала свое разрушительное дело и речная вода. Еще несколько лет назад ученые били тревогу и говорили о необходимости оградить памятник от влияния развивающейся инфраструктуры, о важности проведения консервации, музеефикации и возможности использования его в качестве туристического объекта. Но с тех пор мало что изменилось.

– К сожалению, сегодня большая часть территории городища по-прежнему занята рынком. Правда, вопрос о том, чтобы перенести торговые точки в другое место, рассматривается. Его должен решить местный акимат. Только после того, как площадь расчистят, можно будет продолжить исследование. Уверена, нас ждет еще много интересного, ведь даже предварительные раскопки дали большие результаты, – заключила Анна Крокошева.