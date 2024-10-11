Сердце, тебе не хочется покоя?

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Насихат Оркушпаева

Эмоциональные нагрузки нередко оборачиваются печальными последствиями

фото из личного архива Райгул Куанышкалиевой

Вы бежите, суетитесь, тревожитесь? Остановитесь! Прислушайтесь к своему сердцу, в прямом и переносном смыслах слова, поскольку чрезмерная нагрузка на этот важный орган весьма опасна и способна привести к необратимым последствиям. Даже психическое состояние человека, как говорит столичный кардиолог Райгул Куанышкалиева, имеющая за плечами 16-летний стаж работы в медицине, влияет на состояние «мышечного мотора».

– Сердце – это своего рода насос, который перекачивает кровь по сосудам, – объясняет врач, показывая демонстрационную модель. – Такой процесс происходит за счет сильных мышц левого желудочка. Он, как и любая мышца, требует работы и бережного отношения, но нарушение соответствующего баланса приводит к чрезмерным сокращениям, что, в свою очередь, может стать причиной увеличения массы и нарушения ритма сердца. Нельзя пренебрегать чрезмерными нагрузками.

Положительное влияние на организм человека, как известно, оказывает спорт, но опять-таки важно придерживаться золотой середины. И об этом говорит не только Райгул Сергеевна, но и многие кардиологи, которым когда-либо приходилось констатировать факт внезапной смерти человека.

– Моему брату было всего 22 года. Внезапная сердечная смерть. Этот трагический случай во многом определил мой дальнейший жизненный путь… – возвращаясь к печальным воспоминаниям, продолжает разговор кардиолог.

Окончив Карагандинскую медицинскую академию, она начала работать в поликлинике врачом общей практики. Было это в 2009 году. Но в какой-то момент поняла, что требуется более узкая направленность. Выбор пал на две сферы: эндокринология и кардио­логия. Сердце подсказывало, что нужно выбирать вторую отрасль. Сомнения не давали покоя. А потом в семью пришла беда…

Минули годы. Райгул Сергеевна стала дипломированным кардиологом. Полученные знания и опыт много раз сыграют в жизни врача важную роль.

– Папа часто жаловался на боли в желудке. Думал, что это гастрит или эзофагит. Проведя полную диагностику (холтер, ЭКГ и тредмил-тест) и отправив на коронарографию, выявила у него ишемическую болезнь сердца. Сделали операцию. Реабилитацию проводила под своим личным контролем. И сейчас у него все хорошо. У отца большое хозяйство, дела ведет сам, – с ноткой оправданной гордости говорит Райгул Куанышкалиева, отмечая очень важную вещь: признаки некоторых заболеваний могут сочетаться с другими недугами.

Однажды на прием к кардио­логу пришел 74-летний ата – постоянный пациент. Улыбчивый и жизнерадостный, таких, как говорит Райгул Сергеевна, среди современных пациентов встретишь редко (большинство всегда чем-то недовольны). В тот последний визит его жалобы чуть отличались от предыдущих, да и внешне он изменился – похудел, что и насторожило доктора. Врач отправила дедушку на обследование желудка. Ему диагностировали онкологию. Это одна из тех историй, которая доказывает, что каждое обращение требует индивидуального подхода.

– Меня часто спрашивают о том, как душевное состояние влия­ет на здоровье сердца. В медицине есть термин «кардиомиопатия такоцубо», или так называемый синдром разбитого сердца – это патология, при которой сильный стресс приводит к слабости сердечной мышцы. Поэтому заболевание сердца и не только могут вызвать все эмоцио­нальные нагрузки и нарушение циркадного ритма. Проблемы могут вызвать и чрезмерные физнагрузки, – говорит собеседница, рекомендуя при кардиотренировках следить за частотой сердечных сокращений (оптимальный вариант: 110–140 ударов в минуту), рационом и временем кардиона­грузок (20–40 минут).

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире примерно 8 млн смертей вызваны неправильным питанием, 2 млн из которых связаны с чрезмерным потреблением хлорида натрия – основного компонента пищевой соли. Однако Райгул Сергеевна уверена, что пагубное влияние на работу сердца оказывает и сахар.

– Казахстан, так же как и многие страны СНГ, имеет высокие показатели сердечно-сосудистых болезней. Если говорить о болезнях сердца и кровообращения, то в лидерах – ишемия миокарда и артериальная гипертония. Самая большая задача – это ранняя диагностика. К сожалению, из-за невозможности попасть на прием к кардиологу (ввиду дефицита кадров) этот пункт часто остается нереализованным. Проблему нужно решать, поскольку, согласно прогнозам, уровень заболеваемости будет увеличиваться. Главное – осведомленность пациента и соблюдение им здорового образа жизни, – подчеркивает врач.

В рамках Целей устойчивого развития перед отечественной системой здравоохранения стоит важна задача – к 2030 году на треть снизить показатель смерт­ности в Казахстане от неинфекционных заболеваний. По озвученной министром здравоохранения Акмарал Альназаровой еще в июле этого года информации, в стране разрабатывается Дорожная карта по системным мерам снижения потребления соли среди населения. Безусловно, в этом вопросе предстоит большая работа, но на кону самое бесценное – здоровье казахстанцев.

#медицина #лечение #сердце #кардиолог

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