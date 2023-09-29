Серебро завоевала мужская сборная Казахстана по фехтованию на Азиаде

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Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах в лице Руслана Курбанова, Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертая завоевала серебряные медали Азиады - 2023, передает Kazpravda.kz.

По данным министерства туризма и спорта, в финале казахстанские спортсмены уступили команде Японии. Итоговый счет противостояния – 36:35.

Это четвертый комплект серебряных наград для команды Казахстана на этих Азиатских играх и третья медаль в фехтовании.

Вчера наши саблисты завоевали бронзу в командных соревнованиях. Днем ранее шпажист Эльмир Алимжанов стал третьим в индивидуальном разряде.